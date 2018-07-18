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Доллар снова на коне. Что сказал Пауэлл?
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Доллар снова на коне. Что сказал Пауэлл? 

Прайм 25 минут назад
Курс пары евро/доллар заметно укрепился накануне. В среду утром основная валютная пара продолжает снижаться и торгуется около 1,1642.
Вчера все было против евро: и статистика из США, и тон комментариев главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, и укрепление показателей доходности гособлигаций США.
Так, Джером Пауэлл, выступая накануне, подчеркнул, что политике Федрезерва по дальнейшему повышению процентных ставок способствуют высокие темпы роста экономической системы и устойчивые уровни инфляции. Намеков на планы по ускорению ужесточений не было, но Пауэлл упомянул о сбалансированных рисках для экономики, что можно трактовать как возможность более активного роста ВВП, чем это ожидалось ранее.
Что касается статистики, то промышленное производство в США по итогам июня выросло на 0,6% м/м, полностью отыграв майский провал и выйдя в положительную зону. В конечном итоге, слабое начало года для американской экономики в плане промпроизводства теперь нивелировано, и сектор смотрится вполне благополучно. Подтверждением этому служат в том числе и данные по загрузке производственных мощностей, которая увеличилась до 78%. Это ниже средних уровней по годам наблюдений, но, тем не менее, лучше тех значений, что демонстрировались в этом году ранее.
Техническая картина торгов допускает возможность снижения пары евро/доллар к минимуму прошлой недели на отметке 1,1610, если инструмент пройдет через промежуточную поддержку на уровне 1,1625. После этого EUR/USD может тестировать область 1,1580-1,1590.
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