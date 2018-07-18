Все ставки на США: капитал со всех рынков утекает в Америку

Москва , 18 июля — «Вести. Экономика». Почти все мировые фондовые индексы находятся под давлением, а в США продолжается стремительный рост. Накануне основные фондовые индикаторы США прибавили в пределах 0,5%, обновив локальные максимумы.

Amazon, Netflix и Все это говорит лишь о том, что капитал уходит с остальных рынков и течет в США, причем в основном покупки наблюдаются в акциях технологичных гигантов FAANG (Facebook, Apple Google ). Именно эти бумаги обеспечили более 80% роста индекса S&P 500 в этом году.

В июле крупнейшие фонды с активами на общую сумму $663 млрд выводили капитал из Европы и развивающихся стран, а освобожденные средства инвестировали в фондовый рынок США, выяснил Bank of America Merill Lynch в ходе ежемесячного опроса менеджеров.

Доля американских акций в портфелях достигла максимума с февраля 2017 г., тогда как все остальные рынки теряли инвесторов, отмечает finanz.ru

Распродажа на рынках EM стала беспрецедентной за 2 года, а доля европейских бумаг в портфелях упала до минимума с декабря 2016 г. Вложения в британский рынок опустились до уровней февраля 2016 г.

Инвестиции в глобальные акции в целом сократились до минимума за все время президентства Трампа, инициировавшего налоговую реформу и ударившего по Китаю пошлинами.

Капитал утекает в США, а ставка делается на высокотехнологичный сектор американской экономики, следует из данных BofA. В то время как индекс широкого рынка S&P по-прежнему зализывает раны после февральского обвала, Nasdaq с июня 7 раз переписывал исторический максимум. На этом фоне доля хайтека в портфелях выросла на 10 процентных пунктов: 33% респондентов занимают по сектору позицию «выше рынка».

Перспективы мировой экономики за пределами США тем временем мрачнеют, считают управляющие: 60% из них назвали «торговую войну» главным инвестиционным риском на ближайшие 12 месяцев, а доля пессимистов в отношении корпоративных прибылей достигла рекорда с февраля 2016 г. : лишь 9% респондентов заявили, что верят в их существенный рост в ближайший год.

Под ударом может оказаться и сырье, считают представители крупных фондов: в июле 25% участников опроса BofA назвали нефть «переоцененной», а их доля стала рекордной с февраля 2012 г.