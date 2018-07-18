«Северный поток — 2» сделает Украину гораздо сговорчивей

Все больше признаков того, что важнейший для России газопровод «Северный поток-2» будет построен, а транзит газа через Украину резко упадет. Соответствующие намеки содержатся как в новых заявлениях президента США , так и в условиях продолжения транзита, которые озвучивает Киеву Газпром

Признание очевидного факта — права Германии самой решать, у кого покупать газ — это огромный шаг вперед для американской администрации. Раньше официальные лица в Вашингтоне, и прежде всего сам Трамп, категорически заявляли, что газопровод вообще не должен быть построен. Еще большую уверенность по этому поводу демонстировал президент Украины Петр Порошенко — и вот теперь, похоже, позиция США стала ближе к реальности.

Это дает основания полагать, что американских санкций против компаний, строящх «Северный поток-2», можно уже не бояться — а ведь именно с такими заявлениями выступали ранее в Белом доме и Госдепе . И все же Трамп намерен конкурировать с Россией на газовом рынке — а именно продавать Европе американский СПГ. А кроме того, не исключено, что Вашингтон будет продолжать вредить строящемуся российскому газопроводу через третьи страны. Например, через Украину, Польшу или ту же Данию

Последняя тянет с выдачей разрешения на строительство «Северного потока-2» (все остальные страны, причастные к проекту, такие разрешения уже выдали). Конечно, даже отрицательное решение Дании не помешает строительству, просто придется немного удлинить маршрут. Но это создает напряжение, приносит неудобства, в том числе ослабляет позиции России в переговорах с Украиной по новому контракту на транзит газа по украинской территории с 2020 года (в 2019 год заканчивается действующий).

И во вторник в Брюсселе прошли первые переговоры России с Украиной в присутствии ЕК как раз по поводу нового соглашения. Никаких конкретных решений, конечно, не было принято, их и не ожидали. Главное, что первый шаг навстречу сделан, что само по себе важно. Договорились создать дорожную карту для будущих встреч по газовому транзиту, сообщил Минэкономики ФРГ.

Есть три главных вопроса, которые России и Украине необходимо решить за оставшиеся полтора года. Во-первых, останется ли в принципе транзит российского газа через Украину. Во-вторых, если останется, то в каком объеме. И в третьих, на каких условиях этот транзит будет осуществляться.

Игорь Юшков. Россия традиционно заявляет, что готова сохранить транзит через Украину — хотя и в меньшем объеме, чем сейчас. Газпром не раз говорил о 10-15 млрд кубометров в год против текущих 90 млрд Ну а если Украина с этим не согласна, альтернативный вариант — вовсе прекратить транзит газа через украинскую территорию. Для этого достаточно будет построить (кроме «Северного потока-2») третью нитку «Турецкого потока» с заходом в Болгарию , либо построить «Северный поток-3» в одну нитку, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Эксперт выделает несколько рубежей в переговорах двух стран.

«Первый рубеж случится, когда будет окончательно понятна судьба «Северного потока-2» — строят или не строят. Как только станет ясно, что американских санкций не последует, а строительство началось, будет первое изменение переговорных позиций», — говорит Юшков.

В таком случае запросы Нафтогаза явно уменьшатся, и с Киевом можно будет договариваться предметно.

Второй рубеж — это разрешение споров Газпрома и Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже. Накануне Владимир Путин сказал, что Россия готова продлить транзит газа через Украину, если судебный спор Газпрома и Нафтогаза будет урегулирован. Министр энергетики РФ Александр Новак после переговоров во вторник подтвердил эту позицию. Российская сторона готова как продлить действующий контракт, так и рассмотреть предложения о заключении нового, но в любом случае необходимо урегулировать все споры до начала реализации взаимоотношений на новом этапе.

«Я думаю, что все эти вопросы будут обсуждаться дополнительно на следующей консультации в октябре», — добавил он.

Сейчас решается судьба аппеляции Газпрома, который настаивает на полном пересмотре дела. По нему, напомним, Газпрому присудили заплатить Нафтогазу 2,6 млрд долларов в виде штрафа за прокачку газа в меньших объемах, чем прописано в контракте, хотя в самом контракте не прописано наказание и штрафы за это. В итоге «Нафтогаз» бегает по Европе и пытается арестовать газпромовские активы. Кроме того, недавно «Нафтогаз» подал новый иск к Газпрому, требуя поднять тарифы на газ в действующем контракте и еще заплатить 12 млрд долларов за предыдущие годы.

На мировую по предыдущим двум искам Россия вряд ли рассчитывает. «Нафтогаз» на это не пойдет, и уже подтвердил это сразу после переговоров во вторник. Придется дождаться решения по аппеляции. Но Нафтогаз точно должен снять претензии в новому иске по транзитному тарифу на 12 млрд долларов. Газпрому он вряд ли страшен, позиции Киева он считает слабым. Но ждать решения по новому иску придется долго. Этот спор нереально закончить до конца 2019 года, в лучшем случае — до конца 2020 года, говорит коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко . Это сильно усложнит переговоры — новый контракт должен быть подписан до конца 2019 года.

В чем заключается российская позиция? Во-первых, Газпром будет настаивать на отсутствии каких-либо обязательств по объему прокачки. «Условие „качай или плати“ должно быть полностью исключено в новом соглашении. Есть спрос у европейцев, качаем через Украину, нет спроса — не прокачиваем и никаких штрафов не платим. Так мы сможем избежать ситуации, в которую попали с контрактом 2009 года. Когда европейцы стали меньше закупать российского газа, то соответственно уменьшился и транзит. А потом Украина начала требовать штрафы, и Стокгольмский арбитраж частично встал на их сторону», — говорит эксперт ФНЭБ.

Во-вторых, Газпром, будет настаивать на ставке транзита примерно как в соседних европейских странах — Польше, Венгрии Словакии . «На Украине самые высокие ставки, которые Газпром платит вообще в Европе. То есть у „Нафтогаза“ самые высокие тарифы на прокачку газа», — говорит Игорь Юшков.

Требования же Украины пока абсурдны. Буквально накануне «Нафтогаз» говорил, что хочет, чтобы все было как в Европе, в том числе ставки транзита. Но тут же Витренко пишет в «Фейсбуке» о новой методике расчета стоимости транзита через Украину. По ней плата за транзит снизится до 2,17 долларов за тысячу кубометров на 100 км. Это на 20% меньше ставки платы за транзит по действующему контракту с Газпромом. При этом «Нафтогаз» ставит заведомо невыполнимое условие — снижение тарифа возможно только при прокачке через Украину 141 млрд кубометров газа в год. Именно столько Россия прокачивала в 1998 году. Этот сценарий, считают в «Нафтогазе», возможен в случае отказа от строительства «Северного потока-2». На самом деле, даже если предположить, что «Северный поток-2» так и не будет построен, все равно качать 141 млрд кубов через Украину никто не будет. Для этого потребовалось бы еще и «Северный поток-1» заодно закрыть.

Каков же прогноз? Если Германия успешно дала отпор США, то уж вернуть Украину на путь истинный ей будет тем более по силам. Транзит через Украину в 2017 году составил 93 млрд кубов. С вводом в строй «Северного потока-2» (55 млрд) и «Турецкого потока» (31,5 млрд) на Украину остается всего 6,5 млрд кубов транзитного газа — плюс дополнительные объемы от роста спроса на газ из ЕС

Россия, скорее всего, успеет построить «Северный поток-2» до конца 2019 года, когда заканчивается контракт. Но есть риск, что к этому сроку на европейской территории не успеют создать всю нужную инфраструктуру, а также, возможно, вторую нитку «Турецкого потока». В этом случае Украина может рассчитывать на прокачку в 2020 году 40 млрд кубов российского газа. Но с 2021 года Украине останется точно около 10-15 млрд кубов, то есть те объемы, которые не влезают в другие трубопроводы.