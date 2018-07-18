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Россия «сбросила» госдолг США
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Россия «сбросила» госдолг США 

Ридус 1 час назад
Фото: ТАСС
Россия выбыла из списка крупнейших держателей гособлигаций США, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
«Из данных за май следует, что Россия выбыла из списка 33 крупнейших держателей гособлигаций США — последнее место в нем занимает Чили с 30 миллиардами долларов», — пишет газета «Взгляд».
В частности, в апреле 2018 года Россия сократила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до 48,7 миллиарда долларов, тогда как марте эта сумма составляла 96,1 миллиарда. Тогда Россия была на 16-й строке рейтинга крупнейших держателей американских казначейских бумаг, и опустилась на 22-ю. В целом в результате распродажи гособлигаций, объем вложений с российской стороны сейчас находится на уровне 2007 года.
Напомним, всего иностранные государства владеют ценными бумагами США на общую сумму более, чем в шесть триллионов долларов, а крупнейшим кредитором американского государства является Китай, у которого гособлигаций на $1,2 триллиона. Следом идут Япония и Ирландия с 1 триллионом и 301 миллиардом соответственно.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, что получит Россия, если перестанет инвестировать в госдолг США, и почему иностранные инвесторы больше не хотят иметь дело с российскими гособлигациями.
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