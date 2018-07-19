Кабмин предложил новый договор по изменению пенсионной системы

«По сути, правительство предложило новый общественный договор», — сказал Исаев, выступая на заседании Госдумы, передает Regnum

По его словам, сегодня появился целый класс работающих пенсионеров. «Нам говорят, что они работают, потому что они должны еще и деньги зарабатывать», — добавил он.

Пенсия в ее значении сейчас исчезает, перестает выплачиваться по утрате трудоспособности и не обеспечивает достойный уровень жизни, отметил Исаев.

«Правительство внесло предложение по сохранению пенсионной системы, по сохранению ее смысла», — подчеркнул парламентарий.

«Нам предстоит широкое обсуждение, мы понимаем, что решение не может быть принято в одиночку», — добавил он.

Существующие бюджетные возможности могут лишь гарантировать выплату пенсий с учетом инфляции, но не в состоянии решить задачу, поставленную президентом России, по существенному повышению размера пенсии. Таким образом, рассматриваемый 19 июля в Госдуме законопроект о совершенствовании пенсионной системы будет гарантировать выплату пенсий выше уровня инфляции, считает председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров

«Мы рассматриваем законопроект с точки зрения экономики, — увеличивается продолжительность жизни и, естественно, увеличивается количество пенсионеров. Государство гарантирует выплату пенсий, пенсии — это приоритет. И поэтому, когда звучат голоса о том, что это делается потому, что денег не хватает, — это неправда. Государство гарантирует выплату пенсий даже с учетом инфляции. Но задача, которая поставлена Владимиром Путиным , — это реальный рост пенсий и реальное повышение качества жизни», — сказал он.

Макаров также подчеркнул, что большинство государств в мире уже приняли решение о повышении пенсионного возраста.

«Для большинства государств это был ответ на экономический кризис 1998, а потом 2008 годов. За счет повышения (пенсионного) возраста решались экономические проблемы ряда стран», –пояснил он, отметив, что российские власти не сочли для себя возможным «в период кризиса принимать решения такого рода».

Председатель бюджетного комитета Госдумы также отметил, что в пакете законопроектов, предложенных правительством, также есть проект ратификации конвенции МОТ, которая гарантирует людям после выхода на пенсию не менее 40% их утраченного заработка. «Государство принимает на себя этим законом определенные обязательства, и важно, чтобы люди знали, что это не пожелания, это обязательства», — сказал он.

Вместе с тем Макаров напомнил, что с момента существования Пенсионного фонда России его дотирование из бюджета России увеличилось с 54 млн рублей до 3,5 трлн рублей.

«Более того, мы посчитали, к моменту 2025-2026 годов мы выйдем на сумму 5 трлн рублей, которые бюджет должен давать только Пенсионному фонду. Это означает, что эти средства будут отрываться у здравоохранения — от тех национальных целей, которые были поставлены Президентом вместе с задачей увеличения пенсий», — констатировал парламентарий.

На заседании в четверг Государственная дума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе. Нижняя палата парламента рассмотрела и одобрила в первом чтении принятие внесенной кабмином инициативы.