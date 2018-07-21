Депутаты Госдумы начали обсуждение изменения пенсионной системы

Депутаты Госдумы начали обсуждение изменения пенсионной системыОбсуждения изменений в пенсионной системе страны начались 19 июля в Государственной Думе РФ. Депутаты в первом чтении одобрили общую концепцию законопроекта, что является формальностью. Широкомасштабные публичные обсуждения документа начнутся позже. Госдума также выразила готовность принимать поправки и замечания экспертов, которые будут вноситься в проект закона. Обсуждения и изменения в документе будут продолжаться до 24 сентября этого года.

В середине июня был озвучен проект изменений в пенсионном законодательстве — плавное повышение возраста выхода на пенсию.

В первоначальном проекте предполагалось, что мужчины будут выходить на пенсию в возрасте 65 лет к 2028 году (через 10 лет), а женщины в 63 года только к 2034 году (через 16 лет).

Как это будет происходить исходя из первоначального проекта закона?

Законопроект направлен на поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости. Законопроектом предлагается очень плавно в течение нескольких лет закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Сейчас пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Какими темпами и с какого времени будет происходить повышение пенсионного возраста, пояснили в Отделении Пенсионного фонда России по Республике Дагестан. Изменение пенсионного возраста предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года. Изменения не затрагивают нынешних пенсионеров — получателей пенсий по линии Пенсионного фонда России. Они, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными пенсионными правами и льготами. Более того, повышение пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение размера пенсий для неработающих пенсионеров — индексацию пенсий выше инфляции в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Увеличение пенсионного возраста позволит увеличивать размер пенсий неработающим пенсионерам почти на 1000 рублей в год. В последние три года в среднем увеличение пенсий осуществлялось на 400-500 рублей. Так, в 2016 году увеличение составило 399 рублей, в 2017 году — 524 рубля, в 2018 году — 481 рубль.

Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный переходный период — с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год — для женщин. Таким образом, переходный период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Повышение возраста трудоспособности на первом этапе затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. Граждане указанных годов рождений, с учетом переходных положений, получат право выйти на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.

Предлагаемые этапы:

Мужчины 1959 г.р., женщины 1964 г.р. — получат право выхода на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.

Мужчины 1960 г.р., женщины 1965 г.р. — получат право выхода на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно.

Мужчины 1961 г.р., женщины 1966 г.р. — получат право выхода на пенсию в 2024 году в возрасте 63 и 58 лет соответственно.

Мужчины 1962 г.р., женщины 1967 г.р. — получат право выхода на пенсию в 2026 году в возрасте 64 и 59 лет соответственно.

Мужчины 1963 г.р., женщины 1968 г.р. — получат право выхода на пенсию в 2028 году в возрасте 65 и 60 лет соответственно.

Женщины 1969 г.р. — получат право выхода на пенсию в 2030 году в возрасте 61 года.

Женщины 1970 г.р. — получат право выхода на пенсию в 2032 году в возрасте 62 лет.

Женщины 1971 г.р. — получат право выхода на пенсию в 2034 году в возрасте 63 лет.

Пенсионный возраст увеличится с переходным периодом для некоторых категорий работников, выходящих на пенсию досрочно, а именно:

— Работников, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Для тех, кому возраст выхода установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), предусматривается повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно. Существенное снижение пенсионного возраста для северян было обусловлено в 50-е годы XX века чрезвычайно сложными условиями проживания в этих районах. Фактически полное отсутствие инфраструктуры для работы и жизни предопределило такой низкий возраст. Меры, принятые в рамках долгосрочной демографической программы на 2007–2025 годы, оказали положительное влияние на изменение ситуации с продолжительностью жизни, особенно в северных регионах страны.

— Педагогических, медицинских, творческих работников. Для данной категории работников институт досрочных пенсий сохраняется в полном объеме: ужесточения требований по специальному стажу не предусмотрено. Вместе с тем, исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, для данных граждан возраст выхода на досрочную пенсию повышается на 8 лет. Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию. Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений.

Законопроектом также предлагается с 1 января 2020 года увеличение темпа роста шага повышения пенсионного возраста государственным служащим — по году в год. Таким образом, пенсионный возраст для государственных служащих приводится в соответствие с предложением по темпам повышения общеустановленного возраста.

Законопроект предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно. Данные изменения предлагается проводить также постепенно. У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, имеется право обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении получать социальную пенсию по инвалидности (независимо от возраста).

Для справки: предложение об изменении возраста трудоспособности обусловлено формированием иной демографической ситуации в стране с учетом мировой тенденции старения населения. Только с 2000 по 2017 год продолжительность жизни при рождении в России у мужчин выросла на 8,5 лет (с 59 до 67,5 лет), а у женщин — на 5,4 года (с 72,26 до 77,64 года). Продолжительность жизни по прогнозам Росстата в 2024 году составит у мужчин 72,3 года (увеличение к уровню 2017 года на 5,8 года), у женщин — 82,1 года (увеличение к уровню 2017 года на 4,5 года). К моменту завершения переходного периода, то есть когда возраст будет установлен на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, продолжительность жизни увеличится к уровню 2017 года для мужчин в 2028 году на 7,6 года и составит 75,1 года, для женщин — к 2034 году на 7,64 года и составит 85,28 года.

На сегодняшний день практически все страны уже повысили пенсионный возраст. Начало повышения пенсионного возраста в странах мира — 80-е годы ХХ столетия. Среди близких России по условиям жизни стран евразийского пространства и Восточной Европы все государства, за исключением Узбекистана (Узбекистан заявил о цели по доведению своего пенсионного возраста до общемирового), повысили пенсионный возраст. Для мужчин пенсионный возраст на уровне 65 лет установлен в Молдавии, Азербайджане, а пенсионный возраст для женщин на уровне 63 года установлен в Армении и уже повышается в Казахстане.

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda / Global Look Press