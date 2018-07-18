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Акция в московском парке «Сокольники» собрала 1,5 тысячи человек
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Акция в московском парке «Сокольники» собрала 1,5 тысячи человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Согласованное мероприятие в связи с планируемыми изменениями пенсионного законодательства в парке «Сокольники» на северо-востоке Москвы собрало 1,5 тысячи человек, нарушений порядка не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
"На территории парка культуры и отдыха «Сокольники» завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие, в котором приняли участие около 1,5 тысячи человек. Полицией обеспечена охрана правопорядка и безопасности. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", — рассказали в пресс-службе столичного управления.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, участие в мероприятии приняли представители политических партий "Яблоко", "Справедливая Россия", КПРФ и ещё нескольких общественно-политических движений.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения будут поэтапными и начнутся с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.
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