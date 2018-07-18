Прогноз: Как закончится лето для доллара и евро

— Российская валюта, которая традиционно зависит от мировых цен на нефть, в ближайшей перспективе может пережить достаточно резкие взлеты и падения, так как в последнее время мы часто наблюдаем существенные скачки цен на "черное золото". Но, скорее всего, эти этапы волатильности будут кратковременными, как мы и наблюдали при последних колебаниях цен на нефть.

Любая более или менее значимая новость, касающаяся роста поставок нефти на мировой рынок из той или иной страны, как недавно это было с Ливией , или, наоборот, со снижением объемов предложения, может привести к значительным колебаниям цены на нефть.

Вместе с тем, можно говорить о том, что политические риски именно вокруг России несколько улеглись. Несмотря на то, что по итогам встречи президентов США и России Дональда Трампа Владимира Путина каких-то сенсационных новостей не было, сам ее факт свидетельствует о некотором снижении уровня напряжения в российско-американских отношениях.

Кроме того, по ее итогам говорилось о совместной работе над регулированием мирового рынка нефти и газа. Конечно, о снятии экономических санкций пока речь не идет, но все же это достаточно позитивный шаг навстречу друг другу.