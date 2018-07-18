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Как закончится лето для доллара и евро
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Прогноз: Как закончится лето для доллара и евро 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club, специально для "Российской газеты":
— Российская валюта, которая традиционно зависит от мировых цен на нефть, в ближайшей перспективе может пережить достаточно резкие взлеты и падения, так как в последнее время мы часто наблюдаем существенные скачки цен на "черное золото". Но, скорее всего, эти этапы волатильности будут кратковременными, как мы и наблюдали при последних колебаниях цен на нефть.
Любая более или менее значимая новость, касающаяся роста поставок нефти на мировой рынок из той или иной страны, как недавно это было с Ливией, или, наоборот, со снижением объемов предложения, может привести к значительным колебаниям цены на нефть.
Вместе с тем, можно говорить о том, что политические риски именно вокруг России несколько улеглись. Несмотря на то, что по итогам встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина каких-то сенсационных новостей не было, сам ее факт свидетельствует о некотором снижении уровня напряжения в российско-американских отношениях.
Кроме того, по ее итогам говорилось о совместной работе над регулированием мирового рынка нефти и газа. Конечно, о снятии экономических санкций пока речь не идет, но все же это достаточно позитивный шаг навстречу друг другу.
Между тем американские санкции по-прежнему негативно отражаются на курсе рубля. Это отметили даже в Банке России, посчитав, что без этого фактора он был бы на конец июня на 2-4 процента выше. Как добавили аналитики ЦБ, негативная рыночная конъюнктура отразилась и на эмиссионной активности — Минфин смог выполнить квартальный план лишь наполовину.
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