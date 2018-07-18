В конце августа решится судьба цен на красную рыбу

— В этом году на российский рынок поступит много лососевых. Улов будет примерно на сто тысяч тонн больше, чем в прошлом.

Мы ожидаем также более высокий спрос со стороны Китая . Конечно, весь лосось в Китай не уйдет, у них нет таких потребностей и никогда не было. Так что дефицита рыбы на внутрироссийском рынке не будет, по этому поводу опасений нет.

Но цены будут держаться на прежнем уровне, в течение двух-трех месяцев снижения ждать не стоит. Пока это предварительный прогноз. Куда пойдет цена на рыбу более точно, можно будет определить в конце августа.

Стоимость лосося внутри России зависит от внешнего рынка, а там существенной разницы в цене по сравнению с прошлым годом мы пока не прогнозируем. Однако на мировом рынке сложилась высокая цена, а внутри страны она могла бы быть ниже. Сейчас лосось на российском рынке стоит в два-три выше, чем было до 2014 года. Так что мы имеем все предпосылки для снижения цен.

Но это возможно в случае применения мер государственного стимулирования реализации сырья преимущественно на внутреннем рынке. Если такого механизма не будет, рыба будет уходить туда, где больше платят.

Например, поддержать российские рыбопромысловые предприятия можно за счет снижения сборов за пользование природными ресурсами. Для тех, кто отправляет рыбу на переработку внутри страны, можно установить маленький сбор, а, может быть, и не брать вообще. Если же поставки идут на экспорт, нужно устанавливать ставку сбора выше. Такой подход позволит насыщать внутренний рынок.

Механизмы регулирования цен на внутреннем рынке, например, действуют для нефтепродуктов. Когда повышается цена на нефть на мировом рынке, государство пересматривает налог на добычу полезных ископаемых. То же самое можно сделать и в рыбной отрасли. Если растут мировые цены на рыбу, то можно пересматривать ставку сбора.