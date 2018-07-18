Счётная палата выявила недостатки законопроекта о повышении пенсионного возраста 

Счётная палата ознакомилась с законопроектом о повышении пенсионного возраста и нашла в нём недостатки. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си».
В отзыве, подписанным главой ведомства Алексеем Кудриным, говорится, что документ не содержит расчётов, которые определяют взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и ежегодной индексацией пенсий выше уровня инфляции. В нём также не указано, при каких условиях пенсионная система будет сбалансированной в долгосрочной перспективе. Кроме того, в проекте нет прогноза о том, как изменится количество получателей пенсий, а без этого невозможно оценить, как изменится численность пенсионеров.
Законопроект был внесён в Госдуму правительством 16 июня. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект о пенсионной реформе в первом чтении. Повышение пенсионного возраста начнёт экономить бюджетные деньги с 2020 года.