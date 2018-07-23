Россия конфискует свои резервы в США

Россия готовится к конфискации своих резервов в США

На протяжении всей минувшей недели эксперты наперебой обсуждали итоги встречи российского и американского президентов, зачастую склоняясь к тому, что эта встреча послужит началом потепления отношений между двумя странами.

На чем строятся такие предположения сказать трудно, ибо никаких решений по ее итогам принято не было. Примирительные же высказывания Трампа в адрес РФ и его российского визави стоят примерно столько, сколько и все его многочисленные заявления, меняющиеся с частотой флюгера во время урагана.

Надежды и реальность

Надежда умирает последней и хочется верить, что отношения между РФ и США миновали-таки свое «дно» и теперь их ждет улучшение. Подобные надежды не праздность, так как только восстановив, или хотя бы стабилизировав отношения с США и Западом вообще, Россия может рассчитывать на решение собственных насущных проблем.

Однако, судя по другим признакам, представленным в виде сухих экономических сводок, Россия и Запад по-прежнему идут не навстречу друг другу, а в противоположенных направлениях.

Вместе с итогами встречи двух президентов, достоянием общественности стали и данные по действиям Банка России , который распродал со своего баланса более 85% американских долговых бумаг.

Последняя крупная распродажа произошла в мае, когда им было продано американских treasuries на 31,8 млрд долларов. В итоге, по данным американского казначейства, российский Центробанк держит в американских бумагах всего лишь 14,9 млрд долларов, что является минимальным значением с 2007 года.

В общей сложности, за апрель-май его вложения в treasuries сократились в 6,5 раз (на 79,2 млрд долларов), в результате чего Россия покинула топ-30 крупнейших кредиторов правительства США.

Скорость, с которой ЦБ РФ выводит средства из американского долга является абсолютным рекордом для всего периода, охватываемого официальной статистикой (около 20 лет). До этого ни одна из стран-владельцев treasuries не распродавала американские облигации в таких масштабах.

Зачем?

На первый взгляд подобные действия российского ЦБ выглядят довольно странно. В условиях начала глобального тренда на укрепление доллара, выход из американских активов является, по меньшей мере, нерациональным шагом, ведущим к прямым финансовым потерям. Несмотря на сложные политические отношения с США (это касается не только России, но и многих других стран), американский долг остается наиболее предпочтительным и надежным вложением резервов. А в нынешней ситуации, возможно даже и единственно верным, учитывая грядущие перемены в мировой экономике.

Очевидно, что средства, поспешно выведенные Центробанком из treasuries, на сегодняшний день «пристроены» довольно ненадежно и нерационально. По данным самого ЦБ, большая их часть — 47 млрд долларов размещена в виде наличной валюты на депозитах за рубежом. 25,2 млрд находятся на счетах в иностранных центральных банках, МВФ и Банке международных расчетов, 21,6 млрд — на депозиты в коммерческих банках. Оставшиеся средства инвестированы в ценные бумаги других зарубежных государств.

Что же тогда заставило Банк России прибегнуть к столь спешному бегству из американских активов, невзирая на очевидные неудобства и потери?

На этот вопрос существует только один единственный ответ: в ЦБ реально опасаются конфискации российских активов со стороны США. Подобная мера крайне непопулярна для самого американского финансового руководства, так как ставит под сомнение «абсолютную надежность» treasuries. И тот факт, что администрация США даже гипотетически готова прибегнуть к подобной мере может означать лишь то, что политические отношения с этой страной зашли в окончательный тупик, за которым может оставаться только война.

По сути, речь здесь может идти об «иранском» варианте, и судя по поспешным действиям российского ЦБ, он вовсе даже не исключен. О чем бы не говорили президенты России и США во время своей последней встречи.

Прецедент

В том, что США при необходимости способны прибегнуть к аресту чужих активов нет ни каких сомнений.

В декабре прошлого года финансовые власти США приняли решение о заморозке средств национального суверенного фонда Казахстана на сумму 22 миллиарда долларов, или 40% объема Фонда будущих поколений.

В общей сложности замороженная сумма составила 17% ВВП Казахстана.

Фонд использовался правительством страны для экстренного финансирования банков и поддержки национальной валюты. Его пополнение осуществлялось за счет доходов от экспорта нефти.

Деньги были заморожены по иску компании некого молдавского бизнесмена, поданного им против правительства Казахстана. Учитывая, что отношения между США и Казахстаном несравнимо «теплее» российско-американских, вероятность ареста активов РФ в США выглядит довольно высокой.