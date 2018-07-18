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В России подорожает рыба
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Промысловые компании предупредили о возможном росте цен на рыбу из-за требований ФСБ 

Ведомости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Федеральная служба безопасности начала предупреждать рыбодобывающие компании о недопустимости перевозки продукции на судах, принадлежащих иностранцам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.
До сих пор таких требований не предъявлялось, если судно эксплуатировалось российскими лицами и имело право ходить под российским флагом. С проблемой столкнулись рыбопромышленники, работающие в Северном бассейне, где иностранцам принадлежит 70% флота.
Президент ассоциации Герман Зверев узнал о проблеме из письма председателя одного из крупнейших добывающих предприятий Камчатки РК им В. И. Ленина Сергея Тарусова. Он предупредил, что исключение иностранных судов из транспортной цепочки приведет к убыткам рыбодобытчиков и может сказаться на цене конечной продукции. Зверев подсчитал, что запрет обернется дополнительными тратами на логистику в $2 млн для компании, вылавливающей на Севере 100 000 т трески, пикши и мойвы в год.
Срочная перестройка маршрутов во время пика путины может обойтись в $1 млн По отрасли дополнительные расходы могут дойти до 12 млрд руб. в год. Заменить иностранные суда российскими сейчас невозможно, поскольку старые списываются, а новые не строятся, пояснил Тарусов.
В ФСБ не ответили на запрос. В Росрыболовстве заявили, что проблема обсуждалась на заседании межведомственной рабочей группы с Пограничной службой ФСБ России. Участники договорились «проработать вопрос».
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Комментарии8  Ещё 3 источника 
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