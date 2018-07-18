США могут ввести пошлины на импорт урана

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Расследование может привести к вводу дополнительных пошлин на импорт урана, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Петицию с просьбой расследовать этот вопрос еще в январе этого года подали американские производители урана Energy Fuels Inc. и Ur-Energy Inc. Они ссылаются на раздел 232 Закона о расширении торговли 1962 года. Это же положение Трамп использовал для снижения тарифов на импорт стали и алюминия.

Казахстан. Представители индустрия США хотят, чтобы правительство защищало ее от конкуренции со стороны государственных компаний таких стран, как Россия

Американские добывающие компании поставляют менее 5% металла на внутренний рынок. И при этом они утверждают, что им все труднее конкурировать с государственными субсидируемыми компаниями из России, Казахстана и Узбекистана

«Мировой рынок урана не является равным игровым полем», — сказал Пол Горансон, главный операционный директор Energy Fuels. «Это подвергает страну реальному риску, потому что мы все больше зависим от этих государственных компаний, которые, очевидно, имеют отличные от наших глобальные стратегические цели».

Производители США хотят, чтобы около 25 процентов внутреннего рынка были зарезервированы для американских шахтеров, которые в прошлом году произвели около 1,2 миллиона фунтов. Это самый низкий показатель за последние 25 лет.

Министр торговли Уилбур Росс в июне сообщил Комитету по финансам Сената, что он очень скоро примет решение по урановому исследованию. «Это осложняется некоторыми ранее заключенными соглашениями, но мы разбираемся в нем, и мы сделаем вывод очень, очень быстро», — сказал Росс.