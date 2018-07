К чему приведут заградпошлины на поставки урана в США

Ранее о необходимости расследовать влияние импортных поставок на внутренний рынок в начале года заявляли американские компании-производители уранового топлива Energy Fuels Inc. и Ur-Energy Inc. В своём обращении к Министерству торговли США компании попросили применить к урановой отрасли раздел 232 закона о расширении торговли от 1962 года, согласно которому глава государства может без согласования с конгрессом ограничить ввоз любых товаров в страну, если эти поставки противоречат национальным интересам США. Так, в марте Дональд Трамп уже подписал распоряжение о введении заградительных пошлин на поставки стали и алюминия.

Урановая зависимость

Американские производители урана заявляют, что не могут конкурировать с иностранными поставщиками, так как последние получают от своих правительств субсидии. В руководстве компаний Energy Fuels Inc. и Ur-Energy Inc считают, что искусственное ограничение импорта в этой сфере позволило бы американским компаниям обеспечивать до 25% сырьевых нужд АЭС страны.

Также добывающие уран предприятия предлагают обязать федеральные энергетические предприятия закупать именно местное сырьё, применив к ним положения президентского указа «Покупай американское, нанимай американцев».

Сейчас доля атомной энергетики в общем энергопотреблении США составляет порядка 20%. Этот показатель сопоставим с российской статистикой — в нашей стране АЭС вырабатывают около 19% электроэнергии.

При этом США занимают четвёртое место в мире по разведанным запасам урана, на их долю приходится около 7% от общемировых ресурсов этого элемента. Россия в этом рейтинге находится на девятой позиции, с 4% от общего объёма разведанной урановой руды. Но наиболее крупные месторождения урана находятся в Казахстане и Австралии — 17% и 24% от глобальных запасов соответственно.

О зависимости американской атомной энергетики от импорта говорят давно. Ещё в июне 2016 года Министерство энергетики США обратило внимание на угрожающе низкие объёмы собственной добычи уранового сырья. Однако в 2017 году темпы локального производства только замедлились — за 12 месяцев производство закиси-окиси урана (основного компонента уранового концентрата, сырья для производства топливных блоков АЭС. — RT) в США снизилось на 38% — до 816 тонн. При этом потребности американской атомной энергетики оцениваются в 25 тыс. тонн урана в год. Неуклонно сокращается и уровень собственной добычи — в 2013 году в США было произведено 2177 тонн урана, а в 2015 году — уже 1678 тонн, тогда как в 1970-х годах в Соединённых Штатах добывали по 20 тыс. тонн урана в год.

Белый дом откликнулся на жалобы американских уранодобывающих компаний. Выступая в июне на слушаниях в финансовом комитете сената, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что правительство скоро примет окончательное решение по ограничению уранового импорта.

К примеру, только в октябре прошлого года американская «дочка» германской компании Nukem подписала семилетний контракт на поставку уранового концентрата из Узбекистана. Однако эксперты уточняют, что решение расширить поставки из Узбекистана могло быть принято не в последнюю очередь с целью сокращения российского импорта.

Мегаватты и мегаконтракты

Программа, в рамках которой было уничтожено 20 тыс. советских ядерных боеголовок, завершилась в 2013 году, и, по образному выражению старшего вице— президента американской корпорации USEC Филиппа Сьюэлла, благодаря этим поставкам на протяжении 20 лет в США горела каждая десятая электрическая лампочка.

Сейчас поставками урана в США занимается АО «Техснабэкспорт» — внешнеторговое подразделение «Росатома» . По состоянию на май прошлого года в активе компании было 25 контрактов с 19-ю американскими контрагентами сроком до 2028 года. Общая сумма контрактов составляет $6,5 млрд, уточнили в российской компании. В начале этого года «Техснабэкспорту» были переданы полномочия по экспорту за рубеж урановой продукции холдинга «Росатома» Uranium One. Именно Uranium One добывает тот уран, который затем экспортируется в США.

Приобретение «Росатомом» 100% акций Uranium One в 2013 году — предмет особого недовольства действующей администрации. В активе компании — права на разработку урановых месторождения в Казахстане, Танзании и самих США. Например, ей принадлежит расположенный в штате Вайоминг рудник «Уиллоу Крик», проектная мощность которого составляет 500 тонн урана в год.

В 2015 году на страницах The New York Times появилось расследование, посвящённое сделке по продаже Uranium One российской госкорпорации. Утверждалось, будто Хиллари Клинтон , занимавшая в то время пост госсекретаря, одобрила невыгодную для США сделку в обмен на крупные пожертвования, поступившие на счета Фонда Клинтонов. Правда, никаких доказательств издание не представило.