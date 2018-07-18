К чему приведут заградпошлины на поставки урана в США

К чему может привести введение США заградительных пошлин на поставки урана

России, Австралии и Белый дом может ввести ограничения на поставки в США урана для атомных электростанций. Сейчас американские производители обеспечивают всего 7% от внутреннего потребления. В основном топливо импортируется из Канады Казахстана . Руководство Соединённых Штатов обеспокоено сложившейся ситуацией и считает, что подобное положение дел может угрожать национальной безопасности страны. Однако эксперты не исключают, что введение заградительных пошлин негативно скажется на атомной энергетике США и подорвёт её конкурентоспособность.

Белый дом рассматривает возможность введения заградительных пошлин на импортные поставки урана. Такое решение может быть принято по итогам специального расследования, которое инициирует администрация Дональда Трампа , сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Ограничения наложат в том случае, если установят, что импорт урана угрожает национальной безопасности США.

Ранее о необходимости расследовать влияние импортных поставок на внутренний рынок в начале года заявляли американские компании-производители уранового топлива Energy Fuels Inc. и Ur-Energy Inc. В своём обращении к Министерству торговли США компании попросили применить к урановой отрасли раздел 232 закона о расширении торговли от 1962 года, согласно которому глава государства может без согласования с конгрессом ограничить ввоз любых товаров в страну, если эти поставки противоречат национальным интересам США. Так, в марте Дональд Трамп уже подписал распоряжение о введении заградительных пошлин на поставки стали и алюминия.

Урановая зависимость

Сейчас американские производители топлива для АЭС обеспечивают лишь около 7% внутреннего потребления. Всё остальное приходится на зарубежных поставщиков, среди которых лидируют Канада с 25%-ной долей импорта, 40% уранового сырья обеспечивают совместно Россия, Казахстан и Узбекистан . Ещё один ключевой поставщик — Австралия. Такую статистику ранее представило Управление энергетической информации США.

Американские производители урана заявляют, что не могут конкурировать с иностранными поставщиками, так как последние получают от своих правительств субсидии. В руководстве компаний Energy Fuels Inc. и Ur-Energy Inc считают, что искусственное ограничение импорта в этой сфере позволило бы американским компаниям обеспечивать до 25% сырьевых нужд АЭС страны.

Также добывающие уран предприятия предлагают обязать федеральные энергетические предприятия закупать именно местное сырьё, применив к ним положения президентского указа «Покупай американское, нанимай американцев».

Сейчас доля атомной энергетики в общем энергопотреблении США составляет порядка 20%. Этот показатель сопоставим с российской статистикой — в нашей стране АЭС вырабатывают около 19% электроэнергии.

При этом США занимают четвёртое место в мире по разведанным запасам урана, на их долю приходится около 7% от общемировых ресурсов этого элемента. Россия в этом рейтинге находится на девятой позиции, с 4% от общего объёма разведанной урановой руды. Но наиболее крупные месторождения урана находятся в Казахстане и Австралии — 17% и 24% от глобальных запасов соответственно.

О зависимости американской атомной энергетики от импорта говорят давно. Ещё в июне 2016 года Министерство энергетики США обратило внимание на угрожающе низкие объёмы собственной добычи уранового сырья. Однако в 2017 году темпы локального производства только замедлились — за 12 месяцев производство закиси-окиси урана (основного компонента уранового концентрата, сырья для производства топливных блоков АЭС. — RT) в США снизилось на 38% — до 816 тонн. При этом потребности американской атомной энергетики оцениваются в 25 тыс. тонн урана в год. Неуклонно сокращается и уровень собственной добычи — в 2013 году в США было произведено 2177 тонн урана, а в 2015 году — уже 1678 тонн, тогда как в 1970-х годах в Соединённых Штатах добывали по 20 тыс. тонн урана в год.

Министр торговли США Уилбур Росс © Kevin Lamarque Reuters

Белый дом откликнулся на жалобы американских уранодобывающих компаний. Выступая в июне на слушаниях в финансовом комитете сената, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что правительство скоро примет окончательное решение по ограничению уранового импорта.

«Ситуация осложнена некоторыми боле ранними соглашениями, которые всё ещё действуют, мы с этим разбираемся», — заявил министр.

К примеру, только в октябре прошлого года американская «дочка» германской компании Nukem подписала семилетний контракт на поставку уранового концентрата из Узбекистана. Однако эксперты уточняют, что решение расширить поставки из Узбекистана могло быть принято не в последнюю очередь с целью сокращения российского импорта.

Мегаватты и мегаконтракты

Впервые Москва договорилась о поставках урановой продукции в США ещё в 1986 году. Особую роль в импорте сыграла знаменитая сделка «Мегатонны в мегаватты», подписанная сторонами в 1993 году. По её условиям не менее 500 тонн высокообогащённого российского оружейного урана были переработаны в низкообогащённое ядерное топливо, поставленное затем по невысокой цене для нужд американских АЭС.

Программа, в рамках которой было уничтожено 20 тыс. советских ядерных боеголовок, завершилась в 2013 году, и, по образному выражению старшего вице— президента американской корпорации USEC Филиппа Сьюэлла, благодаря этим поставкам на протяжении 20 лет в США горела каждая десятая электрическая лампочка.

Сейчас поставками урана в США занимается АО «Техснабэкспорт» — внешнеторговое подразделение «Росатома» . По состоянию на май прошлого года в активе компании было 25 контрактов с 19-ю американскими контрагентами сроком до 2028 года. Общая сумма контрактов составляет $6,5 млрд, уточнили в российской компании. В начале этого года «Техснабэкспорту» были переданы полномочия по экспорту за рубеж урановой продукции холдинга «Росатома» Uranium One. Именно Uranium One добывает тот уран, который затем экспортируется в США.

Приобретение «Росатомом» 100% акций Uranium One в 2013 году — предмет особого недовольства действующей администрации. В активе компании — права на разработку урановых месторождения в Казахстане, Танзании и самих США. Например, ей принадлежит расположенный в штате Вайоминг рудник «Уиллоу Крик», проектная мощность которого составляет 500 тонн урана в год.

В 2015 году на страницах The New York Times появилось расследование, посвящённое сделке по продаже Uranium One российской госкорпорации. Утверждалось, будто Хиллари Клинтон , занимавшая в то время пост госсекретаря, одобрила невыгодную для США сделку в обмен на крупные пожертвования, поступившие на счета Фонда Клинтонов. Правда, никаких доказательств издание не представило.

«Росатом» получил контроль над 20% от общего объёма добычи урана в США. Об этом заявил в 2013 году Сергей Кириенко , возглавлявший тогда российскую корпорацию.

«Если нам этот уран потребуется, мы в состоянии им воспользоваться в любой момент времени», — добавил он.

Груз переработанного ядерного топлива загружается на судно © MEHDI FEDOUACH AFP

На фоне охлаждения американо-российских отношений в 2014 году многие западные СМИ опасались, что Москва ограничит поставки урана в США. Однако российская сторона не стала прибегать к ограничительным мерам.

В сентябре прошлого года Федеральная комиссия США по торговле в своём обзоре сообщила, что Вашингтон устраивает действующий порядок поставок урана из России. Следует отметить, что антидемпинговое расследование в отношении Москвы началось в США ещё в 1991 году, но уже в 1992-м оно было приостановлено. В 2008 году власти США установили для российского урана квоту в размере 20% от общего объёма потребностей американских АЭС. Она действует до 2020 года.

Удар по своим

Впрочем, если Вашингтон введёт заградительные пошлины на поставки урана, они могут затронуть всех экспортёров, а не только Россию или Казахстан. Столь радикальный протекционизм может произвести обратный эффект, предупреждают эксперты.

Компании, обслуживающие АЭС, уже сейчас опасаются роста цен на уран: получив монопольное преимущество, американские уранодобывающие компании могут вступить в картельный сговор. По мнению аналитиков, в этом случае внутренние цены на уран значительно превысят среднемировые. Дело в том, что себестоимость добычи урана в США выше, чем в ряде других стран-производителей. Например, заметно осложняет работу компаний жёсткое экологическое законодательство.

«В США запасы урана большие, но добывается его мало, — отметил в интервью RT главный редактор Nuclear.ru Илья Платонов. — Мировые цены на уран находятся на низком уровне достаточно давно, рынок перенасыщен продукцией, а себестоимость добычи в США высокая. Государство под давлением экологов тоже вносит свой вклад — например, не так давно были введены ограничения на разработку урановых месторождений в районе Большого каньона, а именно здесь сосредоточены многие месторождения урана».

По мнению старшего научного сотрудника Института Хадсона Томаса Дьюстерберга, американская урановая отрасль начала испытывать трудности ещё в 1980-х годах, после атомной аварии на АЭС Три-Майл-Айленд в Пенсильвании. Катастрофа усилила панические настроения в обществе по отношению к атомной энергетике и привела к ужесточению экологических стандартов.

Атомная электростанция в Пенсильвании © STAN HONDA AFP

Сделка «Мегатонны в мегаватты» стала ещё одним ударом для местной уранодобывающей отрасли, считают эксперты. Американский рынок заполнился большими объёмами урановой продукции, что в итоге затормозило развитие собственного производства и технологий. Производителям Соединённых Штатов было сложно выдерживать конкуренцию в таких условиях. Причём в импортных поставках преобладал обогащённый уран, а собственные мощности по обогащению сырья развивались в стране весьма слабо. Сейчас обогащением урана для американских АЭС занимается подразделение европейской компании URENCO Group.

По мнению экспертов, если Белый дом всё-таки решится ввести заградительные пошлины, это пагубно скажется на американской атомной энергетике в целом и создаст проблемы коммерческим компаниям.

«Коммерческий сектор рассуждает так: если уран можно купить на мировом рынке по низким ценам, то зачем его добывать у себя? Но власти сразу же поднимают вопрос национальной безопасности, так как уран — стратегическое сырьё. Однако это не компенсирует убытки компаний», — считает Илья Платонов.

Аналогичной точки зрения придерживается директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков . По словам эксперта, сегодня атомная энергетика во всём мире ищет способы сократить издержки, чтобы повысить свою конкурентоспособность.