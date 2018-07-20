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Трамп пригрозил пошлинами на все товары из Китая
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Трамп пригрозил пошлинами на все товары из Китая 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп заявил, что не исключает введения импортных пошлин на весь объем поставляемых из Китая товаров, который, по оценкам главы Белого дома, составляет 505 млрд долларов.
«Я готов пойти на 500 [млрд долларов]», — сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.
Пекин ранее заявлял, что торговая война является примером политики односторонних действий и грозит навредить глобальной экономике.
В начале июля США ввели против Китая пошлины, ответные меры Пекина также вступили в силу.
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