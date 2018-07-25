Трамп предложил Евросоюзу отказаться от пошлин

Трамп предложил Евросоюзу вместе с США снять торговые пошлины

«Представители ЕС завтра прибудут в США, чтобы обсудить торговое соглашение. У меня есть идея. И Вашингтон, и Брюссель отказываются от пошлин, торговых барьеров и субсидий. Это наконец можно будет назвать "Свободным рынком" и "Честной торговлей". Надеюсь, что они согласятся, мы готовы — но они нет», — заявил он.

24 июля Трамп пообещал ввести пошлины на произведенные в Европе автомобили: «Евросоюз занимает очень жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам. Посмотрим, сможем ли мы урегулировать это. В противном случае нам придется что-то делать с миллионами их автомобилей». Ранее Трамп уже говорил о возможности введения 20-процентных пошлин на европейские автомобили, если Брюссель не отменит барьеры против американских компаний и товаров.