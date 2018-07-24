Трамп будет учить Европу торговать, а не воровать

Вашингтон грозит Брюсселю новыми пошлинами, если переговоры, назначенные на среду, провалятся. На этот раз под удар могут попасть автомобили. Об этом президент США заявил в преддверии встречи с главой Еврокомиссии Дональд Трамп не собирается идти на уступки; мягкую торговую политику своих предшественников он назвал просто глупой. "Десятилетиями США позволяли другим странам воровать наши рабочие места, закрывать наши предприятия и растаскивать наши богатства. То, что происходило, просто ужасно. Как представитель бизнеса, я говорил об этом на протяжении 20 лет. Наши лидеры ничего не делали, ничего. Это не свободная торговля — это дурная, глупая торговля", — заявил президент США. Сейчас у Штатов другой подход, отметил Дональд Трамп. " Евросоюз занимает очень жесткую позицию по отношению к США, но они приедут ко мне в среду. Посмотрим, сможем ли мы урегулировать ситуацию". В противном случае, обещал Трамп, Америке придется что-то делать с миллионами автомобилей, которые Европа каждый год поставляет в США, сообщает "Россия 24".