США могут ввести пошлины на импорт урана

США планируют расследование по импорту урана

Власти США планируют начать расследование по импорту урана, по итогам которого могут ввести пошлины на его поставки, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Казахстана и Канады. В сообщении уточняется, что американские производители покрывают лишь 5% потребностей внутреннего рынка, а остальное импортируется — прежде всего из России

При этом американские производители хотят для себя 25% рынка, сообщает Блумберг. Американские компании по производству урана Energy Fuels и Ur-Energy в январе попросили министерство торговли США начать расследование в соответствии со статьей 232 закона о расширении торговли от 1962 года.

Федеральные власти будут решать, угрожает ли урановый импорт национальной безопасности. По словам источника агентства, сроки проведения расследования не обозначены.