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Россия избавилась еще от трети казначейских бумаг США
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Россия избавилась еще от трети казначейских бумаг США 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Российская Федерация выбыла из списка крупнейших держателей казначейских бумаг США, сбросив как минимум треть имевшихся у нее гособлигаций, следует из данных американского минфина за май.
В апреле Россия была на 22-й строке рейтинга с облигациями на 48,7 миллиарда долларов. Притом что еще в марте американских казначейских бумаг у России было вдвое больше, а в рейтинге она занимала 16-ю строку. Сейчас Россия не входит в перечень 33 крупнейших держателей, последнюю строку в котором занимает Чили с 30 миллиардами долларов.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее, отвечая на вопрос депутатов Госдумы о продаже регулятором в апреле почти половины госдолга США, пояснила, что ЦБ проводит политику диверсификации международных резервов и при принятии решений учитывает все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.
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