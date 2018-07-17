Эксперт оценил ситуацию на российском рынке ипотеки 

Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском рынке ипотеки.
«Что касается ставок по ипотеке, то они будут в той или иной мере следовать за ключевой ставкой. Если она не снижается, то и банки не могут существенно снижать ставки по ипотеке, так как должны закладывать туда свои операционные расходы», — заявил эксперт.
По его словам, технологии, в том числе интернет-банкинг и онлайн-выдача ипотеки, позволяют банкам немного экономить на операционных расходах, и теоретически в течение нескольких следующих лет можно будет наблюдать даже опережающее снижение ставки по ипотеке на фоне меньшего снижения ключевой ставки.
Ранее сообщалось, что Центробанк видит возможность дальнейшего снижения ипотечной ставки.
Также генеральный директор компании «Лига защиты должников по кредитам» Сергей Крылов в беседе с Nation News прокомментировал зафиксированный в марте рост количества ипотечных сделок в Москве.