Эксперт оценил ситуацию на российском рынке ипотеки

«Что касается ставок по ипотеке, то они будут в той или иной мере следовать за ключевой ставкой. Если она не снижается, то и банки не могут существенно снижать ставки по ипотеке, так как должны закладывать туда свои операционные расходы», — заявил эксперт.

По его словам, технологии, в том числе интернет-банкинг и онлайн-выдача ипотеки, позволяют банкам немного экономить на операционных расходах, и теоретически в течение нескольких следующих лет можно будет наблюдать даже опережающее снижение ставки по ипотеке на фоне меньшего снижения ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что Центробанк видит возможность дальнейшего снижения ипотечной ставки.