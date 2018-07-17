Нефть растет в цене на новостях о перебоях в поставках из Венесуэлы

МОСКВА , 17 июл /ПРАЙМ/. Стоимость нефти растет во вторник вечером, отыгрывая потери после падения на 4,5-5% днем ранее, инвесторы также реагируют на новости о ремонте нефтегазовой инфраструктуры в Венесуэле , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.55 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,39%, до 72,12 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,13%, до 67,14 доллара за баррель.

Во вторник на рынке нефти происходит коррекция после того, как в понедельник нефть марки Brent подешевела на 5%, ее цена опустилась ниже 72 долларов за баррель. Стоимость нефти марки WTI уменьшалась на 4,5%. Это произошло после того, как газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что чиновники США и других западных стран изучают возможность внепланового использования стратегического резерва нефти, если наращивание добычи не предотвратит повышение цен.

Кроме того, во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило о том, что два из четырех комплексов по переработке сырой нефти на экспорт в Венесуэле будут закрыты на ремонт в следующие несколько недель. Общие мощности переработки этих двух установок составляют 700 тысяч баррелей нефти в сутки.

"Каждый раз, когда появляются новости из Венесуэлы, о том, что ситуация, по-видимому, ухудшается, то рынок поднимает стоимость нефти", — приводит агентство мнение партнера компании Again Capital Management Джона Килдуффа (John Kilduff).