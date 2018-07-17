Украинцы обеднели

Румынии, Грузии и Индонезии. По ее словам, чтобы выйти из экономического кризиса, стране важно завершить начатые реформы — здравоохранения, судебной и банковской систем и другие. Кахконен добавила, что потенциал Украины выше, чем, к примеру, у Польши

«В Украине самый большой в Европе запас плодородной земли. Выгодным является и ее географическое положение на перекрестке Европы и Азии. Однако государственная политика в плане развития экономики отстала на 20 лет. Если будут изменения, в частности, создадут прозрачный рынок земли, будет и стимул для повышения стандартов жизни», — пояснила представитель финансовой организации.

Она отметила, что Всемирный банк предоставил Киеву больше денежной помощи, чем любой другой стране — 5,5 миллиарда долларов. Из них 2,5 миллиарда ушло на инвестиционные проекты, 2 — на поддержку региональных бюджетов. К тому же, 500 миллионов было выделено Украине на поставку газа, сообщила Кахконен.