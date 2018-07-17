Ещё
Биржи Европы закрылись ростом на статистике и комментариях Пауэлла
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биржи Европы закрылись ростом на статистике и комментариях Пауэлла 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы закрылись во вторник в плюсе на статистике по безработице в Великобритании, а также на фоне выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
Британский FTSE 100 по итогам торгов вторника вырос на 0,34%, до 7626,33 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 5422,54 пункта, немецкий DAX — на 0,8%, до 12661,54 пункта.
Безработица в Великобритании в марте-мае ожидаемо сохранилась на уровне февраля-апреля в 4,2%, следует из данных Бюро национальной статистики (ONS).
При этом аналитики отмечают, что на рынках в целом позитивно сказалось выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Выступая ранее во вторник в банковском комитете сената, Пауэлл заявил, что Федрезерв намерен продолжать повышение базовой процентной ставки, но постепенно, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня при сохранении высокого уровня занятости на рынке труда.
"Пауэлл описал «позитивную картину». Его речь поддержала уверенность инвесторов в том, что процентная ставка регулятора будет увеличиваться далее, и что финансовые условия по-прежнему способствуют приличным темпам экономического роста", — приводит агентство Market Watch мнение главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson).
При этом телекоммуникационный сектор в целом оказался ниже рынка на фоне отчетностей и корпоративных новостей. Так, акции норвежской Telenor подешевели на 4%, несмотря на увеличение прибыли по итогам второго квартала. Бумаги шведской Telia также снизились в стоимости на фоне сообщений о намерении купить норвежский бизнес датского оператора TDC за 21 миллиард норвежских крон (около 2,6 миллиарда долларов).
Прайм: последние новости
Россия, Украина и ЕК начинают обсуждать транзит газа после 2019 года Новак: Переговоры РФ, Украины и ЕК по транзиту газа прошли достаточно конструктивно Китай обратился в ВТО в связи с намерением США ввести новые пошлины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы194
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»2
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»43
Погиб Тагир Вагапов61
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог246
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение