Биржи Европы закрылись ростом на статистике и комментариях Пауэлла

Британский FTSE 100 по итогам торгов вторника вырос на 0,34%, до 7626,33 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 5422,54 пункта, немецкий DAX — на 0,8%, до 12661,54 пункта.

Безработица в Великобритании в марте-мае ожидаемо сохранилась на уровне февраля-апреля в 4,2%, следует из данных Бюро национальной статистики (ONS).

При этом аналитики отмечают, что на рынках в целом позитивно сказалось выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Выступая ранее во вторник в банковском комитете сената, Пауэлл заявил, что Федрезерв намерен продолжать повышение базовой процентной ставки, но постепенно, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня при сохранении высокого уровня занятости на рынке труда.

"Пауэлл описал «позитивную картину». Его речь поддержала уверенность инвесторов в том, что процентная ставка регулятора будет увеличиваться далее, и что финансовые условия по-прежнему способствуют приличным темпам экономического роста", — приводит агентство Market Watch мнение главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson).

При этом телекоммуникационный сектор в целом оказался ниже рынка на фоне отчетностей и корпоративных новостей. Так, акции норвежской Telenor подешевели на 4%, несмотря на увеличение прибыли по итогам второго квартала. Бумаги шведской Telia также снизились в стоимости на фоне сообщений о намерении купить норвежский бизнес датского оператора TDC за 21 миллиард норвежских крон (около 2,6 миллиарда долларов).