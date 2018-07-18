СМИ: Счетная палата выступила за доработку пенсионной реформы

Счетная палата заявила о необходимости доработать правительственный законопроект о пенсионной реформе. Отзыв ведомства подписал его глава Алексей Кудрин , сообщает Русская служба BBC . Эксперты Счетной палаты не обнаружили в документе информации о том, как повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсий. Кроме того, в законопроекте не указывается, при каких условиях российская пенсионная система будет считаться сбалансированной и финансово устойчивой в долгосрочной перспективе. Также проект не содержит прогноза о том, как изменится количество получателей пенсий, а это не позволяет оценить, как изменится численность пенсионеров с учетом запланированных мер по повышению продолжительности жизни.

«Кроме того, основной целью законопроекта является повышение пенсионного обеспечения граждан. При этом законопроект не содержит механизма увеличения размера пенсий выше уровня инфляции, что, по мнению Счетной палаты, может быть доработано при его рассмотрении Государственной Думой во втором чтении».

До прихода в Счетную палату Алексей Кудрин — давний сторонник повышения пенсионного возраста — возглавлял Центр стратегических разработок. Под его руководством ЦСР разработал стратегию развития, в которой предлагается вариант пенсионной реформы, похожий на тот, что предложило правительство. Единственное различие этих двух вариантов состоит в том, что ЦСР предлагал растянуть повышение пенсионного возраста до 2034 года и для мужчин, и для женщин. Правительство же предложило ускоренное повышение возраста для мужчин — до 2028 года, а для женщин срок остается прежним — до 2034 года.

17 июля законопроект о пенсионной реформе поддержал профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. При этом у комитета возникли сомнения в «объективности предложенных границ пенсионного возраста». Депутаты рекомендовали провести дополнительные исследования по этому вопросу. Также депутаты обратили внимание на то, что из-за возможного снижения доходов граждан предпенсионного возраста возможно снижение их уровня жизни, в связи с чем потребуются дополнительные меры. Кроме того, комитет считает, что необходимо предусмотреть возможность выхода на пенсию раньше, но с меньшими выплатами.