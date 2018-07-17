Счетная палата назвала три недостатка законопроекта о пенсионной реформе

Счетная палата изучила законопроект о повышении пенсионного возраста и не обнаружила в нем «расчетов, определяющих взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции». Ведомство указало на три недостатка законопроекта. Во-первых, в документе не объясняется, при каких условиях пенсионная система будет считаться сбалансированной и финансово устойчивой в долгосрочной перспективе.

Во-вторых, законопроект не содержит прогноза о том, как изменится количество получателей пенсий. Из-за отсутствия такой информации невозможно будет оценить, как изменится численность пенсионеров с учетом запланированных мер по повышению продолжительности жизни.

В-третьих, в законопроекте не прописан механизм увеличения размера пенсий выше уровня инфляции, хотя основной целью его разработки является повышение пенсионного обеспечения граждан. В Счетной палате пришли к выводу, что такой механизм может быть разработан ко второму чтению законопроекта в Госдуме

Концептуальных замечаний к законопроекту у ведомства нет.