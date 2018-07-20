Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 0,22%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, промышленности и потребительских товаров.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 упал на 0,22%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Ibersol Reg (LS:IBS), которые подорожали на 0,250 п. (2,44%), закрывшись на отметке в 10,500. Котировки J Martins (LS:JMT) выросли на 0,2000 п. (1,53%), завершив торги на уровне 13,2450. Бумаги Banco Comercial Portugues SA (LS:BCP) выросли в цене на 0,0019 п. (0,72%), закрывшись на отметке 0,2641.

Лидерами падения стали акции Pharol SGPS SA (LS:PHRA), цена которых упала на 0,0080 п. (3,33%), завершив сессию на отметке 0,2320. Акции Semapa (LS:SEM) поднялись на 0,4500 п. (2,04%), закрывшись на уровне 21,6000, а Altri SGPS SA (LS:ALSS) снизились в цене на 0,1600 п. (1,76%) и завершили торги на отметке 8,9300.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (18) превысило количество закрывшихся в плюсе (14), а котировки 7 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре прибавил 0,34%, или 0,25, достигнув отметки $72,83 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,06%, или 0,04, до $68,28 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,47%, или 5,70, до отметки $1.229,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,57% до 1,1709, а котировки EUR/GBP упали на 0,21%, достигнув отметки 0,8927.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,65% до 94,36.