Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 0,10%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, сырья и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 подешевел на 0,10%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Corticeira Amorim (LS:CORA), которые подорожали на 0,120 п. (1,08%), закрывшись на отметке в 11,280. Котировки F.Rama (LS:RAMA) выросли на 0,100 п. (0,99%), завершив торги на уровне 10,200. Бумаги REN (LS:RENE) выросли в цене на 0,0180 п. (0,73%), закрывшись на отметке 2,4880.

Лидерами падения стали акции Semapa (LS:SEM), цена которых упала на 0,4500 п. (2,00%), завершив сессию на отметке 22,0500. Акции Sonae SGPS SA (LS:YSO) поднялись на 0,0155 п. (1,53%), закрывшись на уровне 0,9985, а CTT Correios de Portugal SA (LS:CTT) снизились в цене на 0,0340 п. (1,15%) и завершили торги на отметке 2,9220.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (18) превысило количество закрывшихся в плюсе (14), а котировки 6 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре потерял 0,92%, или 0,67, достигнув отметки $72,23 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,04%, или 0,03, до $67,72 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,94%, или 11,50, до отметки $1.216,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,28% до 1,1606, а котировки EUR/GBP повысились на 0,34%, достигнув отметки 0,8936.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,42% до 95,24.