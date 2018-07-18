Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,35%

Investing.com — Фондовый рынок Испании завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций и IT, финансовых услуг и потребительских услуг.

На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 подорожал на 0,35%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции ArcelorMittal SA (MC:MTS), которые подорожали на 0,845 п. (3,29%), закрывшись на отметке в 26,540. Котировки Distribuidora Intl de Aliment (MC:DIDA) выросли на 0,046 п. (2,20%), завершив торги на уровне 2,139. Бумаги Amadeus (MC:AMA) выросли в цене на 1,500 п. (2,06%), закрывшись на отметке 74,400.

Лидерами падения стали акции Enagas (MC:ENAG), цена которых упала на 0,470 п. (1,93%), завершив сессию на отметке 23,900. Акции Grifols SA (MC:GRLS) поднялись на 0,250 п. (0,97%), закрывшись на уровне 25,420, а Red Electrica Corporacion SA (MC:REE) снизились в цене на 0,135 п. (0,74%) и завершили торги на отметке 18,040.

На Мадридской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (96) превысило количество закрывшихся в минусе (87), а котировки 22 акций практически не изменились.

Котировки акций Amadeus (MC:AMA) выросли до исторического максимума, подорожав на 2,06%, 1,500 п., и завершили торги на отметке 74,400.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,06%, или 0,70, достигнув отметки $1.226,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,30%, или 0,20, до $67,36 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,76%, или 0,55, до отметки $72,71 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,01% до 1,1659, а котировки EUR/GBP повысились на 0,34%, достигнув отметки 0,8922.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,02% до 94,75.