Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,04%

Investing.com — Фондовый рынок Испании завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, компаний химической и нефтедобывающей промышленности и строительства.

На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 подорожал на 0,04%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Siemens Gamesa Renewable Energy SA (MC:GAM), которые подорожали на 0,570 п. (4,97%), закрывшись на отметке в 12,035. Котировки Cellnex Telecom SA (MC:CLNX) выросли на 0,56 п. (2,47%), завершив торги на уровне 23,25. Бумаги Enagas (MC:ENAG) выросли в цене на 0,440 п. (1,87%), закрывшись на отметке 23,970.

Лидерами падения стали акции ArcelorMittal SA (MC:MTS), цена которых упала на 0,510 п. (1,99%), завершив сессию на отметке 25,160. Акции Cie Automotive SA (MC:CIEA) поднялись на 0,540 п. (1,97%), закрывшись на уровне 26,900, а Mapfre (MC:MAP) снизились в цене на 0,040 п. (1,52%) и завершили торги на отметке 2,593.

На Мадридской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (92) превысило количество закрывшихся в плюсе (83), а котировки 21 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,42%, или 5,20, достигнув отметки $1.229,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,03%, или 0,02, до $68,22 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,28%, или 0,20, до отметки $72,78 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,51% до 1,1702, а котировки EUR/GBP упали на 0,20%, достигнув отметки 0,8928.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,60% до 94,41.