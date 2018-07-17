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Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,29%
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Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,29% 

Investing.com Россия 47 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов сырья, здравоохранения и потребительских услуг.
На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 поднялся на 0,29%, достигнув месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Argen-X (BR:ARGX), которые подорожали на 2,80 п. (3,69%), закрывшись на отметке в 78,70. Котировки Umicore SA (BR:UMI) выросли на 1,28 п. (2,52%), завершив торги на уровне 52,06. Бумаги Solvay SA (BR:SOLB) выросли в цене на 1,90 п. (1,78%), закрывшись на отметке 108,90.
Лидерами падения стали акции ING Groep NV (AS:INGA), цена которых упала на 0,146 п. (1,17%), завершив сессию на отметке 12,354. Акции Ontex Group (BR:ONTEX) поднялись на 0,30 п. (1,16%), закрывшись на уровне 25,62, а KBC (BR:KBC) снизились в цене на 0,460 п. (0,69%) и завершили торги на отметке 65,900.
На Брюссельской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (66) превысило количество закрывшихся в минусе (45), а котировки 17 акций практически не изменились.
Котировки акций Umicore SA (BR:UMI) выросли до максимума, повысившись на 2,52%, 1,28 п., и завершили торги на отметке 52,06.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,97%, или 12,00, достигнув отметки $1.227,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,01%, или 0,01, до $67,06 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,49%, или 0,35, до отметки $72,19 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,43% до 1,1660, а котировки EUR/GBP повысились на 0,26%, достигнув отметки 0,8871.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,48% до 94,72.
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