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Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,37%
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Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,37% 

Investing.com Россия 54 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов коммунальных услуг, здравоохранения и финансов.
На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 снизился на 0,37%.
В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Galapagos NV (AS:GLPG), которые подорожали на 1,820 п. (2,07%), закрывшись на отметке в 89,740. Котировки Etablissementen Fr Colruyt NV (BR:COLR) выросли на 0,35 п. (0,71%), завершив торги на уровне 49,67. Бумаги Aperam SA (AS:APAM) выросли в цене на 0,17 п. (0,46%), закрывшись на отметке 37,50.
Лидерами падения стали акции KBC (BR:KBC), цена которых упала на 0,600 п. (0,92%), завершив сессию на отметке 64,800. Акции UCB (BR:UCB) поднялись на 0,62 п. (0,87%), закрывшись на уровне 70,24, а Ageas SA (BR:AGES) снизились в цене на 0,370 п. (0,85%) и завершили торги на отметке 43,090.
На Брюссельской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (56) превысило количество закрывшихся в плюсе (50), а котировки 17 акций практически не изменились.
Котировки акций KBC (BR:KBC) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 0,92%, 0,600 п., и завершили торги на отметке 64,800.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,96%, или 11,80, достигнув отметки $1.216,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,16%, или 0,11, до $67,86 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,63%, или 0,46, до отметки $72,44 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,31% до 1,1603, а котировки EUR/GBP повысились на 0,35%, достигнув отметки 0,8937.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,46% до 95,28.
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