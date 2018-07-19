Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,37%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов коммунальных услуг, здравоохранения и финансов.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 снизился на 0,37%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Galapagos NV (AS:GLPG), которые подорожали на 1,820 п. (2,07%), закрывшись на отметке в 89,740. Котировки Etablissementen Fr Colruyt NV (BR:COLR) выросли на 0,35 п. (0,71%), завершив торги на уровне 49,67. Бумаги Aperam SA (AS:APAM) выросли в цене на 0,17 п. (0,46%), закрывшись на отметке 37,50.

Лидерами падения стали акции KBC (BR:KBC), цена которых упала на 0,600 п. (0,92%), завершив сессию на отметке 64,800. Акции UCB (BR:UCB) поднялись на 0,62 п. (0,87%), закрывшись на уровне 70,24, а Ageas SA (BR:AGES) снизились в цене на 0,370 п. (0,85%) и завершили торги на отметке 43,090.

На Брюссельской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (56) превысило количество закрывшихся в плюсе (50), а котировки 17 акций практически не изменились.

Котировки акций KBC (BR:KBC) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 0,92%, 0,600 п., и завершили торги на отметке 64,800.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,96%, или 11,80, достигнув отметки $1.216,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,16%, или 0,11, до $67,86 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,63%, или 0,46, до отметки $72,44 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,31% до 1,1603, а котировки EUR/GBP повысились на 0,35%, достигнув отметки 0,8937.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,46% до 95,28.