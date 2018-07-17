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ФАС надеется на доработку налогового маневра и демпфирующего механизма
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ФАС надеется на доработку налогового маневра и демпфирующего механизма 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России надеется доработать законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, сообщил журналистам замглавы службы Анатолий Голомолзин.
"Этот вопрос обсуждался в правительстве, чтобы демпфирующий механизм был не на входе в НПЗ, а на выходе — там, где транслируется уже цена на потребителя. Есть соответствующее поручение для того, чтобы обсуждать доработку этого механизма. Он не повлияет на количественные параметры налогового маневра, но он может повлиять на большую защищенность потребителей", — сказал Голомолзин.
Налоговый маневр
Госдума 5 июля приняла в первом чтении ряд законопроектов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, который позволит бюджету получить дополнительные средства.
Провести налоговый маневр планируется в течение шести лет начиная с 1 января 2019 года. Он подразумевает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до нуля от цены нефти, а также сокращение ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты параллельно с повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак говорил, что налоговый маневр принесет бюджету дополнительно 1,3-1,6 трлн рублей. По его словам, законопроект подразумевает введение демпфирующего механизма, сглаживающего нагрузку на отрасль, а именно предоставление обратного акциза на нефть, поступающую на НПЗ. Он будет предоставляться тем компаниям, которые провели модернизацию перерабатывающих производств и намерены взять на себя обязательства за три года модернизировать производство. Кроме того, обратный акциз получат компании, подпавшие под санкции США и ЕС.
Документ также предусматривает введение надбавки к отрицательному акцизу, которая будет применяться при превышении цены нефти определенного уровня. Таким образом, правительство будет компенсировать нефтепереработчикам выпадающие доходы, и у них не будет стимула повышать оптовую цену на топливо.
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