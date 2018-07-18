Американские индексы закрылись в «зеленой» зоне 

Во вторник, 17 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в «зеленой» зоне на фоне набирающего обороты сезона квартальных отчетностей, благоприятных статистических данных, а также оптимистичного тона выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Так, значимый вклад в общую динамику индексов внесло заметное продвижение акций успешно отчитавшегося за второй квартал гиганта потребительского сектора Johnson & Johnson. Между тем, глава ФРС Джером Пауэлл в рамках своего первого выступления перед Конгрессом заявил, что ведомство не планирует ускорять темпы ужесточения монетарной политики и будет гибко реагировать на меняющуюся экономическую конъюнктуру. Что касается статистических данных, темпы роста промышленного производства в июне составили 0,6%, совпав с усредненными прогнозами аналитиков после того, как месяцем ранее показатель уменьшился на 0,5%. По итогам вчерашней сессии индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,22%, закрывшись на отметке 25119,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,40% до уровня в 2809,55 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,63% до отметки в 7855,12 пункта. Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,02 до $68,08 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе снизилась на $12,40 до $1227,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций повысилась на 0,01% и составила 2,86%. В числе фаворитов торгов оказались акции технологических компаний. Так, рыночная капитализация Microsoft, Alphabet и Amazon увеличилась на 1,0%, 1,4% и 1,2% соответственно. При этом котировки крупнейшего в США производителя косметических товаров Johnson & Johnson поднялись на 3,5% после того, как он представил финансовые результаты за второй квартал, в соответствии с которыми скорректированная прибыль составила $2,10 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали $2,07 на бумагу. Тем временем, американский провайдер потокового вещания видео Netflix убавил из своего актива 5,2% ввиду не слишком успешной квартальной отчетности. Так, выручка продемонстрировала рост до $3,91 млрд, однако аналитики в среднем ожидали $3,94 млрд При этом количество новых пользователей увеличилось на 5,2 млн человек, что оказалось ниже прогнозов самой компании в 6,2 млн человек. Почти две трети акций в составе индекса «голубых фишек» завершили торги в «зеленой» зоне, причем наибольшие темпы роста, кроме Johnson & Johnson, продемонстрировали DowDuPont (+2,0%) и United Technologies (+1,3%). При этом в наиболее заметном минусе оказались бумаги UnitedHealth (-1,8%), IBM (-1,4%) и Chevron (-0,5%).
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