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В «Единой России» предложили вдвое снизить НДФЛ для пенсионеров
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В «Единой России» предложили вдвое снизить НДФЛ для пенсионеров 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сопредседатель предпринимательской платформы «Единой России» Евгений Демин в ходе заседания на тему «Новый пенсионный возраст: как создать механизм гарантированной занятости людей предпенсионного возраста. Взгляд предпринимателей» озвучил ряд рекомендаций в связи с предложением правительства о повышении пенсионного возраста.
«В частности, Минтруду, Роструду в Трудовом кодексе РФ рекомендовано регламентировать возможность увольнения работников госкомпаний и учреждений в возрасте старше 50 лет только при условии их обучения за счет государственных средств по программе профессиональной переподготовки, выбранной работником, или основам предпринимательской деятельности», — [приводит] (https://er.ru/news/169899/) слова Демина пресс-служба партии.
Платформа также рекомендует Минфину законодательно снизить НДФЛ с 13% до 6,5% в целях стимулирования продолжения легальной трудовой деятельности граждан предпенсионного и пенсионного возраста на переходный период до 2034 года.
В июне правительство России внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в пенсионную систему.
Документ предполагает повышение пенсионного возраста на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, возрасты выхода на пенсию планируются повышать поэтапно: увеличивать ежегодно на один год в период с 2019 по 2034 годы.
В Минтруде позже заявили, что продолжительность жизни к моменту завершения переходного периода по повышению пенсионного возраста в России вырастет, составив к 2034 году у женщин 85,3 года, у мужчин к 2028 году — 75,1 года.
Сегодня комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал внесённый правительством законопроект о повышении пенсионного возраста и рекомендовал его к I чтению. Ранее законопроект поддержали комитеты — соисполнители: комитет Госдумы по бюджету и налогам и комитет по охране здоровья.
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