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Калининградские торговые сети не видят причин для серьёзного роста цен на свинину
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Калининградские торговые сети не видят причин для серьёзного роста цен на свинину 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Представители калининградских торговых сетей не видят причин для серьёзного роста цен на свинину. Также поставщики говорят об отсутствии дефицита этого вида мяса. Отметим, что стоимость свинины незначительно увеличилась. Как раз после вспышки африканской чумы свиней на крупных свинокомплексах региона.
Алексей Елаев, представитель розничной торговой сети:
— В настоящий момент наблюдается плавное изменение цен на продукцию свиноводческих хозяйств, но связанно ли это с АЧС, либо это сезонная корректировка, учитывающая особенности с кормами в летний период, пока сказать сложно. В целом рынок на территории региона остаётся конкурентным, как минимум, у нас остаётся два поставщика свиноводческой продукции, поэтому мы не ожидаем значительного роста цен.
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