«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу

В Берлине начались переговоры России, Украины и ЕК по газу

Киев, Москва Брюссель открыли переговорный марафон о перспективах транзита российского газа через Украину . Стороны провели предварительные консультации, после которых в правительстве ФРГ подчеркнули, что «переговоры будут сложными». «Нафтогаз» хочет сохранения своих транзитных доходов, «Газпром» добивается пересмотра невыгодного арбитражного решения и запуска «Северного потока — 2», ЕС нужны стабильные поставки газа и «мирный процесс». Быстрого решения проблемы не ждет никто.

Трехсторонняя встреча по вопросу газового транзита с участием представителей России , Украины и Евросоюза проходит в Берлине. Российскую сторону на переговорах представляют министр энергетики Александр Новак и предправления «Газпрома» Алексей Миллер

Москве и Киеву придется договариваться, подчеркивает Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко . Учитывая сложные отношения между Москвой и Киевом, переговоры в формате Россия-Украина-ЕС выглядят разумно, тем более что сторонам нужно будет достичь консенсуса по широкому спектру вопросов: продлению транзитного контракта и контракта на закупку газа, окончательному «зеленому свету» для «Северного потока — 2» и выплате по решению Стокгольмского арбитража.

Ранее участники переговоров прибыли на встречу в министерство экономики ФРГ, где обменялись мнениями по объемам транзита газа через Украину после 2019 года.

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер после встречи отметил, что предварительные консультации между представителями Москвы и Киева по газу прошли в «хорошей, деловой и конструктивной атмосфере», и выразил надежду, что последующие переговоры «будут проходить в таком же духе». Москва, Киев и Брюссель договорились также разработать график дальнейших встреч для обсуждения транзита российского газа через территорию Украины.

«Сегодняшние переговоры имеют особенное значение в рамках режима перемирия и мирного процесса на Украине. Эти переговоры могут означать новый импульс для мирного процесса в целом», — полагает Альмайер. Впрочем, он также признал, что этот переговорный процесс не будет простым.

«Мы доверяем Еврокомиссии, но исходим из того, что переговоры будут сложными», — отметил министр.

Александр Новак после предварительных консультаций был скуп на комментарии.

«Мы обменялись мнениями, договорились, что эти вопросы еще будут дополнительно изучены экспертами», — сказал он журналистам.

Министры, а затем и эксперты, по его словам, обсуждают и будут обсуждать «все те же вопросы, консультации по транзиту газа, начиная с 2020 года, по объемам поставок газа, которые вообще в принципе Европа будет потреблять».

В настоящее время на транзит через украинскую газотранспортную систему (ГТС) приходится большая часть всех поставок «Газпрома» в Европу. Так, экспорт российского газа в ЕС в 2017 году составил 165,4 млрд кубометров, с учетом Турции — 194,4 млрд куб. м. Из них более 93 млрд кубометров в год прокачиваются через Украину. Однако с запуском новых трубопроводов — «Турецкого потока» и «Северного потока — 2» — потребности России в транзите через Украину уменьшатся в разы.

Алексей Миллер ранее заявлял, что после запуска новых проектов потребность в мощностях украинской ГТС может сохраниться лишь в объеме 10-15 млрд куб. м. При этом, учитывая непростые отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом», украинской стороне, по словам Миллера, еще придется «обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит».

«Господин президент (Дональд Трамп) высказывал озабоченности в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», — сказал Путин.

Речь идет о многолетних тяжбах в Стокгольмском арбитражном суде, которые «Нафтогаз» и «Газпром» вели на основании претензий друг к другу по ранее заключенным контрактам на покупку и транзит российского газа. Конечное решение арбитра по итогам двух споров оказалось не в пользу российской монополии: суд принял во внимание аргументы украинской стороны о необходимости смягчения принципа «бери или плати», но не учел ситуацию с падением спроса и объективным снижением объема транзита. Так, в итоге «Газпром» был обязан выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд, а украинская компания должна была вернуться к закупкам газа из России.

«Газпром» отказался выполнять арбитражное решение, назвав его несправедливым, и подал апелляцию. Достичь внесудебного соглашения сторонам не удалось, и их «стокгольмская история» пошла на новый круг. Параллельно «Нафтогаз» пытался начать взыскивать с «Газпрома» присужденные в Швеции миллиарды, юристы российской компании — оспаривать эти действия.

Проблема усугубляется тем, что в 2019 году действующие контракты между компаниями заканчиваются. И для продолжения поставок сторонам необходимо новое соглашение. А тут уже напрямую затронуты интересы Евросоюза, который в 2020 году — даже при условии соблюдения плановых сроков запуска «Северного потока — 2» — не обойдется без транзитных поставок через Украину.

Ранее коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко отмечал, что его компания не намерена повышать ставку на транзит российского газа в долгосрочный период.