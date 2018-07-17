МЭР: РФ намерена участвовать в реформировании ВТО

"Для выстраивания более эффективной работы ВТО действительно нуждается в адаптации к современным экономическим вызовам и меняющимся условиям торговли. Этому может существенно способствовать как институциональное реформирование организации, так и обновление многосторонних правил торговли", — сообщили РИА Новости в министерстве на просьбу прокомментировать заявление Туска.

В министерстве отметили, что необходимо провести оптимизацию базовых функций ВТО, включая работу механизма по разрешению торговых споров; обеспечение своевременного и неукоснительного выполнения членами ВТО своих обязательств в организации; усиление переговорной функции организации. «О необходимости реформирования организации давно говорят многие члены ВТО, в том числе Россия. Намерены активно участвовать в работе по повышению эффективности функционирования организации», — добавили в Минэкономразвития.

Россия последовательно акцентирует внимание на важности соблюдения «правил игры» в мировой торговле и отмечает отсутствие альтернатив ВТО, подчеркнули в министерстве.