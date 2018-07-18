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Франция может возобновить работу торгпредства в РФ
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Франция может возобновить работу торгпредства в России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Франции могут возобновить деятельность российского отделения агентства по развитию экономической деятельности французских предприятий на международной арене Business France к осени текущего года. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатический источник.
Сообщается, что в Париже намерены провести тендер, в результате которого у агентства появится возможность иметь своего официального представителя в России. В таком случае торговое представительство будет находиться вне стен посольства, но при этом иметь статус, который устроит российские власти.
В газете уточнили, что условия тендера в данный момент неизвестны, однако источник отметил, что в нем могут принять участие такие организации, как франко-российская торгово-промышленная палата и дом французского предпринимательства.
Ранее сообщалось, что посольство Франции закрыло торгпредство в России.
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