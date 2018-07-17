«Только дискредитирует „Нафтогаз“

Как Украина пытается сохранить влияние на европейском газовом рынке

В преддверии трёхсторонней переговоров по газу в Берлине украинский «Нафтогаз» заявил о планах пересчитать тарифы на транзит голубого топлива в меньшую сторону. Средняя скидка на транспортировку энергоносителей через местную ГТС может достичь 20%, однако непременное условие для этого — отказ России Германии от «Северного потока—2», пояснило руководство украинской компании. Эксперты отмечают, что такое требование абсурдно, поскольку окончательное решение по проекту давно принято. По словам аналитиков, переговорная тактика Киева отличается непоследовательностью, и дальнейшие переговоры будут непростыми.

Киев рассчитывает сохранить интерес Москвы к продлению транзитного газового контракта на период после 2019 года, снизив стоимость прокачки топлива. Как сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко , компания намерена пересмотреть методику расчёта транзитных тарифов.

Руководство «Нафтогаза» уже обратилось с соответствующими предложениями в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЕКП). На своей странице в Facebook Юрий Витренко пояснил, что применяемая в настоящее время методика расчёта была принята в 2015 году — в «Нафтогазе» заявляют, что тогда её привели в соответствие с европейскими нормами. Впрочем, в прошлом году они были скорректированы, и Киев вновь вынужден пересматривать тарифы с тем, чтобы они отвечали рекомендациям ЕС , отметили в украинской энергетической компании. Витренко уточнил, что не последнюю роль формировании транзитной цены играют ожидания рынка.

«При расчёте текущих тарифов мы исходили из ожиданий того, что после 2019 года транзита не будет. Тогда «Газпром» утверждал, что по окончании текущего контракта транзит не будет возобновлён ни при каких обстоятельствах», — написал он.

Юрий Витренко Facebook © yuriy.vitrenko

Сейчас «Нафтогаз» пересматривает цены на транзит, исходя из противоположного сценария — в компании рассчитывают на полную загрузку трубопровода. В этом случае украинская сторона может предложить цену в $2,17 за 1 тыс. куб. м газа на 100 км, включая НДС. Этот тариф на 20% ниже, чем действующие для «Газпрома» расценки на транзит, и почти в 2,5 раза дешевле, чем средняя цена транзита по нормам, установленным НКРЕКП в 2015 году.

Украинская сторона особо подчёркивает тот факт, что новые тарифы «Нафтогаза» с большой долей вероятности будут ниже стоимости прокачки природного газа по «Северному потоку—2». Это, по мнению Киева, якобы «доказывает экономическую необоснованность построения данного трубопровода».

Однако Киев обещает беспрецедентно снизить тарифы только при условии, если Россия откажется от «Северного потока—2».

По мнению заместителя директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, украинцы сами уже запутались в том, какую позицию должны отстаивать в области ценообразования.

«Они одной рукой поднимают тарифы, другой тут же снижают. Они думают, что это хорошая тактика ведения переговоров, но на самом деле это только дискредитирует «Нафтогаз», а также подставляет их западных кураторов», — отметил эксперт в интервью RT.

Как пояснила аналитик Alpari Анна Кокорева , украинские тарифы на транзит с самого начала были завышены, возможно, что сейчас Киев просто вынужден приводить расценки в соответствие с реальными рыночными условиями.

«Раньше «Нафтогаз» считал транзитные тарифы по своей собственной формуле, не связанной с международной практикой, — пояснила эксперт в интервью RT. — Так можно было делать до тех пор, пока Украина оставалась главным направлением на пути газовых поставок в Европу. После запуска «Северного потока —2» Киев теряет положение монополиста, и ему приходится снижать цены».

Действующий контракт на прокачку российского топлива через украинскую ГТС истекает в следующем году. Сейчас украинский бюджет за счёт транзитных платежей ежегодно пополняется на $3 млрд, и возможное прекращение этих поступлений означает, что ВВП республики может сократиться на 2—3%. Такие расчёты ранее представил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев

Ранее на фоне судебных претензий «Нафтогаза» руководство «Газпрома» объявило о намерении полностью прекратить транзит природного газа украинскую территорию после 2019 года.

Преждевременное воодушевление

Однако непоследовательное поведение украинской стороны ставит под вопрос перезаключение транзитного договора с «Нафтогазом».

Так, 6 июля украинская компания подала в Стокгольмский арбитраж очередной иск против «Газпрома» на $11,58 млрд — в «Нафтогазе» утверждают, что действующая тарифная сетка на период 2018—2019 годов должна быть пересмотрена, потому что не соответствует текущим условиям рынка.

«Контракт на транзит «Нафтогаза» и «Газпрома» даёт сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню», — так объяснили в «Нафтогазе» столь значительный размер исковых требований.

Аналитики отмечают, что претензии «Нафтогаза» больше напоминают шантаж — как заявили в компании, иск может быть отозван, если Москва согласится продлить транзитный контракт на период после 2019 года и обязуется прокачивать через украинский трубопровод 110 млрд кубометров газа в год.

По словам экспертов, основная цель судебных исков — оказать давление на «Газпром», именно поэтому в Киеве мало задумываются о том, чтобы предъявить достаточные основания для своих требований.

«Расчёты, на основе которых «Нафтогаз» подал последний иск, даже не имеет смысла обсуждать, это просто чьи-то личные фантазии, — считает Гривач. — Решение Стокгольмского арбитража, которое сейчас оспаривает «Газпром», наверное слишком воодушевило руководство «Нафтогаза». Недаром они сами себе выписали огромные премии».

В конце прошлого года суд обязал российскую энергетическую компанию выплатить украинским партнёрам $4,637 млрд Однако за вычетом суммы исковых требований «Газпрома» к «Нафтогазу», которые суд удовлетворил ранее, итоговый размер выплат может составить $2,56 млрд

«Газпром» обжаловал в марте решение арбитража в Шведском апелляционном суде округа Свеа, и в июне эта инстанция приостановила действие вердикта Стокгольмского арбитража, лишив Киев возможности арестовать в счёт искового требования зарубежные активы «Газпрома».

Ставить точку в этом разбирательстве рано, считают эксперты: российская сторона имеет все шансы добиться отмены решения, принятого ранее в пользу «Нафтогаза».

Специалисты обращают внимание и на абсурдность отсылок «Нафтогаза» к европейским расценкам при попытках поднять транзитные тарифы. Например, средняя стоимость прокачки газа по территории Австрии Словении составляет порядка $1,7 за 1 тыс. куб. м на 100 км, в то время как за транспортировку по украинской ГТС плата составляет около $2,7 за 1 тыс. куб. м на 100 км, такие данные привели в Vygon Consulting.

Алексей Гривач также отмечает, что сейчас украинский транзит является самым дорогим в портфеле доставки российского газа в Европу.

«Поэтому, чтобы улучшить привлекательность такого транзита, цены действительно должны быть снижены», — добавил эксперт.

Если же стороны не смогут договориться, Россия может полностью перенаправить весь объём поставок с украинского направления — в конце следующего года в эксплуатацию будет введён «Северный поток—2». Новый газопровод позволит расширить поставки газа в Европу в обход Украины ещё на 55 млрд куб. м газа в год, суммарная мощность обеих веток «Северного потока» составит 110 млрд куб. м топлива в год.

«Принципиальное решение уже принято»

«Северный поток— 2» как один из альтернативных маршрутов для транспортировки газа в обход Украины давно вызывает раздражение Киева. Ставка на то, что проект будет приостановлен после политического давления со стороны американской администрации, не оправдалась. Хотя Дональд Трамп на протяжении последнего времени критиковал российско-германское сотрудничество в газовой сфере, Берлин предпочёл следовать собственным интересам.

После переговоров с Владимиром Путиным Хельсинки , американский лидер признал, что участие в «Северном потоке—2» — это выбор германской стороны. Об этом политик заявил в интервью Fox News . В беседе с российским коллегой Трамп высказал обеспокоенность в связи с возможным прекращением транзита через Украину, а также пообещал России конкуренцию на европейском рынке со стороны американских экспортёров.

Дональд Трамп Reuters © Leonhard Foeger

Со своей стороны, Владимир Путин пояснил, что Россия может заключить с украинской стороной новый транзитный контракт, но только при условии урегулирования судебного спора в Стокгольмском арбитраже.

Как ранее отмечал глава правления «Газпрома» Алексей Миллер , российская сторона может всё-таки сохранить транспортировку топлива через украинскую ГТС, если Киев сможет экономически обосновать такой контракт. Однако добиться прогресса в переговорах с Киевом будет непросто, считают эксперты, поскольку украинская сторона всё ещё выдвигает сворачивание проекта «Северного потока—2» в качестве своего ключевого условия.

«Продолжать требовать остановить «Северный поток —2» сегодня совершенно неуместно, так как принципиальное решение по нему уже принято», — отметил Гривач.

Анна Кокорева в свою очередь предположила, что Киев продолжит борьбу с российским инфраструктурным проектом из страха окончательно потерять лицо.