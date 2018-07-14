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Объем потребления электроэнергии в Китае вырос на 9,4 процента в первой половине 2018 г.
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Объем потребления электроэнергии в Китае вырос на 9,4 процента в первой половине 2018 г. 

ИА Синьхуа 14 июля 2018
Пекин, 14 июля /Синьхуа/ — Объем потребления электроэнергии Китая — ключевого показателя деловой активности — вырос в годовом выражении на 9,4 процента в первые 6 месяцев года, так как экономика продемонстрировала устойчивость. Об этом свидетельствуют официальные данные Государственного управления по делам энергетики КНР.
В период с января по июнь общий объем потребления электроэнергии достиг 3,23 трлн кВт/ч.
В годовом исчислении объем потребления электроэнергии в секторе услуг вырос на 14,7 процента, в промышленном секторе — на 7,6 процента и на 13,2 процента в бытовом секторе. При этом объем потребления электроэнергии в сфере сельского хозяйства увеличился на 10,3 процента.
Только в июне объем потребления электроэнергии превысил 566 млрд кВт/ч, что на 8 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. —0—
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