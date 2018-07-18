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Всемирный банк: доля бедных украинцев после прихода к власти Порошенко выросла с 15% до 25%
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Всемирный банк: доля бедных украинцев после прихода к власти Порошенко выросла с 15% до 25% 

Вести.Ru 21 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». Доля бедных украинцев после прихода к власти в феврале 2014 г. Петра Порошенко выросла с 15% до 25% и для Украины важно завершить начатые реформы, чтобы выйти из экономического кризиса. Об этом заявила директор Всемирного банка по Украине, Белоруссии и Молдове Сату Кахконен.
"Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 г., привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 г. за чертой бедности жило 15% населения Украины, то сегодня — 25%. Однако реальный путь выхода из кризиса. это завершение начатых и реализация новых реформ, будет ли это здравоохранение, создание Высшего антикоррупционного суда, независимых наблюдательных советов в госбанках, а это половина всего банковского сектора страны, чтобы кредиты не расходились по «своим „людям. Украина сделала шаг в реформировании разных сфер, и ей нельзя останавливаться “, — отметила Кахконен, которую цитирует украинское издание „Укринформ“. В феврале 2014 г. в результате государственного переворота и насильственного захвата власти Верховная рада Украины отстранила от должности президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину. С тех пор Украины берет кредиты МВФ в обмен на проведение реформ. МВФ в 2017 г. прекратило выдавать кредиты Киеву из-за срыва обещаний бороться с коррупцией и повышать цены на газ для населения. С тех пор в стране растет инфляции, а резервы и курс гривны приходится поддерживать на остатки кредитов МВФ.13 июля 2018 г. Нацбанк Украины в пятый раз с октября 2017 г. : повысил учетную ставку до 17,5% годовых из-за ожидаемого роста цен на газ, сообщали ранее „Вести. Экономика“. По мнению Национального банка, снижение инфляции может оказаться под угрозой из-за действия ряда факторов — дальнейшего оживления внутреннего спроса, роста трудовой миграции, усиления рисков неполучения очередного кредита Международного валютного фонда и другого связанного финансирования, высоких инфляционных ожиданий, снижения интереса инвесторов к активам развивающихся стран. В июне 2018 г. потребительская инфляция на Украине существенно замедлилась до 9,9% в годовом измерении. В января 2018 г. инфляция ускорилась до 14,1% в годовом измерении и превысила ожидания Нацбанка.
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