В Воронеже упали цены на аренду однокомнатных квартир

По итогам первого полугодия, в Воронеже упали цены на аренду однокомнатных квартир — в среднем по городу наем жилья подешевел на 3,6%, говорится в исследовании портала Domofond.ru.

При этом прибавили в цене 1,2% квартиры на вторичном рынке. На 1,5% выросла в цене загородная недвижимость.

По данным сервиса Domofond.ru, цены на «вторичку» поднялись во всех районах. Если во II полугодии 2017 за квадратный метр просили 45 463 руб., то в I полугодии 2018 — уже 46 012 руб. Больше всего подорожала недвижимость в Центральном районе: по итогам полугодия цена «квадрата» здесь прибавила 2,8%. На втором месте Ленинский район: прирост составил 1,7%, Коминтерновский на третьем месте с ростом 1,4%. Единственный район, в котором цены упали — Левобережный.