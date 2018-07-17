Ещё
В Воронеже упали цены на аренду однокомнатных квартир
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронеже упали цены на аренду однокомнатных квартир 

АиФ 55 минут назад
Фото: АиФ
По итогам первого полугодия, в Воронеже упали цены на аренду однокомнатных квартир — в среднем по городу наем жилья подешевел на 3,6%, говорится в исследовании портала Domofond.ru.
При этом прибавили в цене 1,2% квартиры на вторичном рынке. На 1,5% выросла в цене загородная недвижимость.
По данным сервиса Domofond.ru, цены на «вторичку» поднялись во всех районах. Если во II полугодии 2017 за квадратный метр просили 45 463 руб., то в I полугодии 2018 — уже 46 012 руб. Больше всего подорожала недвижимость в Центральном районе: по итогам полугодия цена «квадрата» здесь прибавила 2,8%. На втором месте Ленинский район: прирост составил 1,7%, Коминтерновский на третьем месте с ростом 1,4%. Единственный район, в котором цены упали — Левобережный.
АиФ: последние новости
Годовая инфляция в июне в Воронежской области составила 1,9% Концерт Наргиз в Воронеже переносится на май Штормовое предупреждение объявлено в Белгородской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II209
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде195
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца24
Тест: Выжили бы вы в царской России?53
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа30
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение