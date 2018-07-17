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Гордеев: предпосылок для дефицита продуктов в России нет
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Гордеев: предпосылок для дефицита продуктов в России нет 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Вице-премьер России Алексей Гордеев заявил, что предпосылок для дефицита продовольственных товаров в России на данный момент нет Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы оцениваем, что урожай будет средним по объемам, и у нас никаких нет проблем с самообеспечением основными видами продовольствия. Даже останется для экспорта. Могу всех в этом успокоить", — сказал Гордеев.
Он также добавил, что 2018 год в России с точки зрения урожая является среднестатистическим.
Отвечая на вопрос о возможном росте цен на продукты, Гордеев отметил, что на потребительские цены влияют, в частности, покупательская способность населения и объем предложения.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что инфляция в следующем году превысит целевой уровень в 4% из-за повышения НДС.
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