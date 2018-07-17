Гордеев: предпосылок для дефицита продуктов в России нет

Вице-премьер России Алексей Гордеев заявил, что предпосылок для дефицита продовольственных товаров в России на данный момент нет Об этом сообщает РИА «Новости».

"Мы оцениваем, что урожай будет средним по объемам, и у нас никаких нет проблем с самообеспечением основными видами продовольствия. Даже останется для экспорта. Могу всех в этом успокоить", — сказал Гордеев.

Он также добавил, что 2018 год в России с точки зрения урожая является среднестатистическим.

Отвечая на вопрос о возможном росте цен на продукты, Гордеев отметил, что на потребительские цены влияют, в частности, покупательская способность населения и объем предложения.