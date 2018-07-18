Трутнев рассказал о необходимых допрсаходах для развития Дальнего Востока

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что меры по развитию Дальнего Востока требуют до 30 млрд руб. дополнительных расходов. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

"У нас сегодня существуют оценочные расчеты, это сумма порядка 30 млрд руб. в год", — сказал Трутнев.

Он отметил, что эти цифры не учитывает такие проекты как: Транссиб и Дальневосточный федеральный университет

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил направить на социальное развитие Дальнего Востока 54 млрд руб. в течение 3 лет.

Он также подчеркнул, что необходимо создать «нормальные» условия для того, чтобы люди хотели работать на Дальнем Востоке.