Ещё
Путин обсудит меры по развитию Дальнего Востока на совещании с правительством
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин обсудит меры по развитию Дальнего Востока на совещании с правительством 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Усолье.Инфо
Совещание, на котором они будут обсуждаться, состоится в эту среду, передает ФАН.
В настоящее время власти предпринимают ряд мер, которые должны оказать поддержку развитию региона. В частности, правительство предлагает обнулить НДС на авиаперелеты в регионы Дальнего Востока, также развивать круизный туризм в Арктике и на Дальнем Востоке.
Помимо этого Путин ранее подчеркивал важность развития высокотехнологичного производства на Дальнем Востоке, включая судо— и авиастроение. Кроме того, по словам председателя Центробанка Эльвиры Набиулинной, Банк России в настоящее время разрабатывает специальный проект для улучшения ситуации с финансовой доступностью услуг для жителей Дальнего Востока.
Газета.Ru: последние новости
Еврокомиссия призвала к активной работе по транзиту газа из России через Украину Экс-премьер Украины назвал создателями газовой отрасли России украинцев Посольство Франции закрывает торгпредство в России
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец покончил с собой151
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Россияне бегут с Дальнего Востока423
К санкциям против РФ подключились новые страны38
Россия пошла против решения США5
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение