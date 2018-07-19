Путин обсудит меры по развитию Дальнего Востока на совещании с правительством 

Совещание, на котором они будут обсуждаться, состоится в эту среду, передает ФАН.
В настоящее время власти предпринимают ряд мер, которые должны оказать поддержку развитию региона. В частности, правительство предлагает обнулить НДС на авиаперелеты в регионы Дальнего Востока, также развивать круизный туризм в Арктике и на Дальнем Востоке.
Помимо этого Путин ранее подчеркивал важность развития высокотехнологичного производства на Дальнем Востоке, включая судо— и авиастроение. Кроме того, по словам председателя Центробанка Эльвиры Набиулинной, Банк России в настоящее время разрабатывает специальный проект для улучшения ситуации с финансовой доступностью услуг для жителей Дальнего Востока.