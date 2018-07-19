Путин обсудит меры по развитию Дальнего Востока на совещании с правительством

Совещание, на котором они будут обсуждаться, состоится в эту среду, передает ФАН.

В настоящее время власти предпринимают ряд мер, которые должны оказать поддержку развитию региона. В частности, правительство предлагает обнулить НДС на авиаперелеты в регионы Дальнего Востока, также развивать круизный туризм в Арктике и на Дальнем Востоке.