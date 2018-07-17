Goldman Sachs ожидает волатильности на рынке нефти

Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». Инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает кратковременные колебания цен на нефть в условиях неопределенности относительно возможных сбоев в поставках, при этом нефть сорта Brent будет стоить $70-80 за баррель, передает Reuters.

Цены на нефть резко снизились на прошлой неделе на фоне эскалации торговых трений между Китаем и США, а в последнее время опустилась ниже $72 за баррель, что является почти самым низким уровнем с середины апреля. "Перебои в производстве и большие сдвиги в поставках, обусловленные политическими решениями США, являются движущей силой этой новой фундаментальной волатильности, при этом спрос остается надежным до сих пор", — говорится в сообщении банка. Администрация президента США Дональд Трамп заставляет страны сократить весь импорт иранской нефти с ноября, поскольку Вашингтон налагает санкции на Тегеран из-за его ядерной программы. Но ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в некоторых случаях некоторым странам будет предоставлена отсрочка, если им понадобится больше времени для прекращения импорта нефти из Ирана. "Неопределенность в отношении масштабов и сроков сдвигов поставок привела к помутнению прогнозов фундаментальных показателей для рынка нефти" — отметили в банке, добавив, что в Goldman Sachs по-прежнему ожидают высокой волатильности предложения с потенциальными дополнительными сбоями. "Эти сдвиги в поставках наряду с продолжающимся ростом производства в Саудовской Аравии создают риск того, что нефтяной рынок перейдет к избытку (предложения) в третьем квартале 2018 года", — сказали в банке. Тем не менее, ожидается, что цены получат некоторую поддержку в долгосрочной перспективе, так как глобальные запасы нефти слабы, согласно данным банка. "В конечном счете, глобальные запасы являются низкими, спрос на нефть остается надежным, и мы все еще ожидаем дефицита после повторного введения вторичных санкций США". Эксперты банка отметили, что они по-прежнему ожидают, что цена на нефть сорта Brent вернется к уровню в $80 за баррель, хотя это может произойти только в конце этого года в зависимости от нефтяной политики США, а не этим летом, как ожидалось ранее. Банк добавил, что недавняя эскалация торговой напряженности вряд ли окажет значительное влияние на прогноз роста спроса на нефть в 2018 году, но, скорее всего, создаст риски снижения прогноза роста спроса на нефть в 2019 году на 1,6 млн баррелей в день.