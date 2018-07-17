Рынок жилья в Китае растет в течение 37 месяцев подряд

Москва , 17 июля — «Вести. Экономика». По состоянию на июнь 2018 года рынок недвижимости в Китае рос 37-й месяц подряд, устанавливая новый рекорд самого длительного подъема в истории страны, сообщает The Paper.

Фото: EPA/HOW HWEE YOUNG

По данным Centaline Property Agency, июнь 2015 года стал отправной точкой для роста. Тогда продажи жилья по площади выросли на 3,9% в годовом выражении. Последние данные, опубликованные Национальным бюро статистики КНР, показывают, что за первое полугодие текущего года площадь продаж коммерческого жилья составила 771,43 млн квадратных метров, что на 3,3% больше, чем годом ранее. Темпы роста также были на 0,4 процентного пункта выше, чем в первые пять месяцев года. Между тем, общий объем продаж коммерческого жилья достиг 6694,5 млрд юаней ($1000,59 млрд), увеличившись на 13,2%, в то время как темпы роста повысились на 1,4 процентного пункта.

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Жилье в Китае дорожает рекордными темпами Китайский миллиардер предупредил о двух «бомбах» в экономике страны Китайцы продолжают надувать «пузыри» недвижимости Главный аналитик Centaline Property Agency Чжан Давэй отмечает, что, хотя во второй половине года ожидается замедление роста, рынок недвижимости останется на историческом высоком уровне в 2018 году. Бум на рынке жилья в Китае дал экономике страны существенный импульс, но вызвал опасения по поводу возникновения «пузырей». С конца 2016 года Пекин принимает решительные меры, чтобы сократить спекулятивные покупки недвижимости. Как сообщали «Вести. Экономика», по итогам ежегодной Центральной конференции по экономической работе в декабре лидеры Китая заявили, что предложение заемных средств должно поддерживать покупки недвижимости для проживания и строго пресекать спекуляции. В ноябре Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило, что страна усилит финансовое регулирование и примет жесткие меры для борьбы со спекуляциями на рынке недвижимости, чтобы стабилизировать цены и предотвратить появление «пузырей». Китай также пообещал усовершенствовать управление земельным рынком и предотвратить случаи завышения цен на землю, которые подталкивают вверх цены на недвижимость.