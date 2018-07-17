В Великобритании зафиксировали рекордную с 1971 года занятость

Число работающих граждан Великобритании с марта по май увеличилось на 137 тыс. Таким образом, процент занятых в экономике вырос до 75,7% — максимального уровня с 1971 года. Безработица осталась в мае осталась без изменений, на уровне в 4,2%. Увеличение количества трудоустроенных граждан отражает усиление спроса со стороны работодателей, что говорит о росте экономической активности во 2-м квартале. По нашим оценкам, экономика королевства за этот период прибавила 0,4%. Увеличение числа рабочих мест стимулирует потребление и может ускорить инфляцию, что заставит Банк Англии повысить процентную ставку на заседании 2 августа.

Повышение процентной ставки может привести к укреплению фунта стерлингов. К тому же более мягкий план Терезы Мэй по выходу из ЕС позитивно воспринимается Банком Англии и участниками фондового рынка. Они закладывали в котировки жесткий сценарий Brexit, а его возможное смягчение позитивно отразится на экономическом росте и, как следствие, на курсе британской валюты.

Мы ожидаем, что в случае достижения договоренностей с ЕС фунт в паре с долларом отправится к отметке в 1,36. Сильные экономические данные и хорошие перспективы снимают препятствия для повышения процентных ставок Банком Англии, что может сделать британскую валюту второй по привлекательности после доллара.