ЦБ Швейцарии поднимет ставку только после ЕЦБ

Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». Национальный банк Швейцарии продолжит следить за действиями своего коллеги из еврозоны, поскольку он находится на пути к более жесткой денежно-кредитной политике, несмотря на плавный экономический рост, пишет Bloomberg.

EPA/PETER KLAUNZER

После того как Европейский центральный банк заявил, что он будет удерживать процентные ставки на низком уровне до следующего лета, а ЦБ Швейцарии использовал свое последнее политическое решение, чтобы выявить риски от протекционизма для европейской политики, экономисты изменили свои ожидания по поводу процентной ставки в Швейцарии. По данным ежемесячного опроса Bloomberg, в IV квартале 2019 г. Национальный банк Швейцарии повысит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, хотя ранее аналитики полагали, что ставка увеличится в III квартале. Сейчас ставка швейцарского ЦБ составляет минус 0,75%, у регулятора также есть обязательство вмешиваться на валютные рынки, если это необходимо. Снижение курса швейцарского франка до ключевого уровня в 1,2 за евро в начале этого года вызвало некоторые предположения о том, что глава центробанка Томас Джордан может опередить ЕЦБ. Но это изменилось, когда валюта выросла в условиях политических потрясений в Италии и на фоне перспектив «торговой войны» с США. В этом месяце экономисты были немного оптимистичны по поводу швейцарской экономики и ожидают, что рост достигнет 2,2% в этом году и снизится до 1,8% в 2019 г. Инфляция будет колебаться примерно на уровне 1% к 2020 г.