ЕС и Япония подписали соглашение о свободной торговле

Эти договоренности отменяют 99 процентов таможенных пошлин на японские товары, поступающие на европейский рынок, а также 94 процента пошлин на импорт из ЕС в Японию, сообщает издание Mainichi. Так, для японцев снизятся цены на европейские вина, свинину и сыры, а жители Евросоюза могут рассчитывать на скидки на японские автозапчасти, чай и рыбу.

По заявлению МИД Японии, укрепление связей с Евросоюзом поможет Японии стимулировать двусторонний поток прямых инвестиций, бороться с протекционизмом и повысить популярность японских брендов. Для ЕС это соглашение означает рост экспорта химикатов, одежды, косметики и пива в Японию, что приведет к росту занятости населения в Европе.