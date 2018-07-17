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ЕС и Япония подписали соглашение о свободной торговле
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ЕС и Япония подписали соглашение о свободной торговле 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Во вторник в Токио премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава Европейского Совета Дональд Туск подписали торговое соглашение между Японией и Евросоюзом. Оно охватывает около 600 миллионов человек и треть мирового ВВП.
Эти договоренности отменяют 99 процентов таможенных пошлин на японские товары, поступающие на европейский рынок, а также 94 процента пошлин на импорт из ЕС в Японию, сообщает издание Mainichi. Так, для японцев снизятся цены на европейские вина, свинину и сыры, а жители Евросоюза могут рассчитывать на скидки на японские автозапчасти, чай и рыбу.
По заявлению МИД Японии, укрепление связей с Евросоюзом поможет Японии стимулировать двусторонний поток прямых инвестиций, бороться с протекционизмом и повысить популярность японских брендов. Для ЕС это соглашение означает рост экспорта химикатов, одежды, косметики и пива в Японию, что приведет к росту занятости населения в Европе.
Шаги к заключению торгового соглашения между Японией и ЕС предпринимались еще в 2013 году, но примечательно, что подписано оно было именно сейчас, в разгар торговой войны между Китаем и США. Страна восходящего солнца рассчитывает на вступление соглашения в силу до марта 2019 года, чтобы оно автоматически распространилось и на Великобританию.
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